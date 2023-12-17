Yapay zeka devinin milyarder kurucusu öldü

Dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden olan SenseTime’ın milyareder kurucusu, açıklanmayan bir hastalıktan öldü. Tang, birkaç hafta önce şirketin gelirlerini yapay olarak şişirmekle suçlanmıştı.

T24’ün haberine göre, konuyla alakalı açıklama yapan şirket, Tang'ın açıklanmayan "sağlık sorunları" nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. SenseTime tarafından yapılan duyuruda, Tang’ın hangi hastalıktan veya daha önce herhangi bir hastalığı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Şirket tarafından pazar günü yayınladığı açıklamasında;

"Sevgili kurucumuz, ünlü bir yapay zeka (AI) bilim insanı, Pujiang Laboratuarı direktörü, Şangay AI Laboratuarı direktörü ve Hong Kong Çin Üniversitesi Profesörü Profesör Tang Xiao'ou'nun vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Profesör Tang 15 Aralık 2023 tarihinde saat 11:45'te sağlık sorunları nedeniyle vefat etmiştir" ifadeleri kullanıldı.