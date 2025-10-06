Yapay zeka fırtınası: 100 milyon Amerikalı işini kaybedebilir

ABD Senatosu Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesindeki Demokratlar tarafından yapılan bir araştırma, yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içinde ülkelerde 100 milyondan fazla kişinin işsiz bırakılabileceği ortaya kondu.

Amerikan haber sitesi Axios'un aktardığına göre, Komite Üyeleri tarafından sağlanan ChatGPT özellikleri, yapay zekanın hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı işlerin önemli bir bölümünün ortadan kaldırılması potansiyeline sahipsahip olduğu tespit edildi.

Araştırmada, yapay zekanın ABD ekonomisini ayrıntılı biçimde biçimlendireceği, bu süreçte 100 milyon çalışanın görevlerinin yapay zeka sistemleri tarafından üstlenebileceği öngörüsüne yer verildi.

Demokrat üyeler, yapay zekaya yapılan devasa yatırımların yalnızca üretkenliğini artırmayı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini azaltmayı hedeflediğine dikkat ederek bu durumu eleştirdi. Büyük hastalıkların bu süreci binlerce çalışanın ayrılmasını “endişe verici” olarak nitelendiren Demokratlar, ekonomik dengesizliklerin derinleşebileceği uyarısında bulundu.

Araştırmayı yürüten Senatör Bernie Sanders, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Bugün multimilyarderler tarafından saklanan yapay zeka teknolojilerini, dünyada en iyi hayattaki her şeyi ortadan kaldırmasına imkan tanıyacak" ifadesini kullandı. Cumhuriyetçi kanat ise farklı bir görüşü savunuyor.Buna göre, ABD'nin yapay zeka alanında dünya egemenliğini sürdürmeli ve bu serbestlik sınırlamaya yönelik düzenlemeler Çin'in entegrasyonu yarayabilir. Bu nedenle Cumhuriyetçiler, yapay zeka gelişiminin önüne geçilmemesi gerektiğini savunuyor.

YAPAY ZEKA NEDİR?

Yapay zeka, en genel tanımıyla belirli görevleri yerine getirmek üzere insan zekasını taklit eden ve topladığı verilerden öğrenerek kendini geliştirebilen sistemlerdir. Günümüz teknolojilerinden ayrılan temel özelliği, insan düşünme biçimini modelleyebilmesidir. Bu sistemler, karşılaştıkları durumları gözlemleyip önceden belirlenmiş parametreler çerçevesinde analiz eder ve buna uygun tepkiler üretir. Tüm bu süreçte, yapay zeka verileri hızlı, tekrarlayıcı ve akıllı algoritmalar aracılığıyla işleyerek karar verme yeteneğini sürekli olarak geliştirir.