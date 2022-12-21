Gelecekte bu salgınlar dünyayı kasıp kavuracak. Yapay zeka tespit etti

İHA

Covid-19’un etkilerinin sonlanması beklenmeden yeni sorunlar ve salgınlar ortaya çıkmaya başladı.

Yapay zeka başka salgın hastalıkların da pandemiye dönüşme riskini gün yüzüne çıkardı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDU), yapay zeka ve matematiksel modellemelerden yararlanarak bu sorulara ve çok daha fazlasına net cevaplar veren önemli bir çalışmaya imza attı. Yakın Doğu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, Yrd. Doç. Dr. Berna Uzun, Yrd. Doç. Dr. Abdullahi Garba Usman, Dr. Nazife Sultanoğlu ve Dr. Cemile Bağkur imzasını taşıyan çalışmada; İnfluenza A H1N1, Chikungunya, Dang, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ebola, Sarı Humma, HIV, İnfluenza A H3N2, İnfluenza A H5N1, Batı Nil ve SARS-CoV-1 virüslerinin her biri için 22'şer yıllık projeksiyonlar yapılarak hangi virüslerin hangi yıllarda büyük salgınlara neden olabileceğini açıkladı.

DANG HUMMASI VİRÜSÜ 3,5 MİLYON KİŞİYE VE CHİKUNGUNYA VİRÜSÜ 1,1 MİLYON VAKAYA ULAŞABİLİR

“Yapay Zeka Uygulaması ile Gelecekte Olabilecek Muhtemel Salgınların Kestirimi. İlk Salgın Hangi Virüsle? Ne Zaman?” adıyla raporlaştırılarak başta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği olmak üzere pek çok kuruma da sunulan çalışma; İnfluenza A H1N1 virüsünün 2032 yılında yaklaşık 550,000 vaka sayısıyla; Chikungunya Virüsü'nün 2037 yılında yaklaşık 1,1 milyon vaka sayısıyla ve Dang Humması Virüsü'nün ise 2042 yılında yaklaşık 3,5 milyon vaka sayısıyla dünyayı etkisi altına alacak büyük salgınlara neden olabileceğini belirledi.

HIV infeksiyonlarının da artışının geçmiştekine benzer şekilde önümüzdeki 22 yıllık periyotta da devam edeceğinin altı çizilidi.

Ayrıca, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ebola, Sarı Humma, İnfluenza A H3N2, İnfluenza A H5N1, Batı Nil ve SARS-CoV-1 virüsler ise bir pandemiye dönüşme potansiyeli taşımıyorlar.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Geçmiş tecrübelerimizin bir sonucu olarak hazırladığımız ve geleceğin muhtemel büyük salgınlarını belirleyen raporumuzu insanlığa duyduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatinize sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.