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Yapay zekanın durdurulması için imza toplanıyor. Elon Musk da imza attı

Elon Musk'ın da aralarında olduğu bir grup kişinin 1.100'den fazla imza verdiği ve yapay zekaya karşı çıktığı ifade edildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:17
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Yapay zekanın durdurulması için Elon Musk imza verdi

Yapay zekanın durdurulması için imza toplanıyor. Elon Musk da imza attı
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Elon Musk, Steve Wozniak ve Center for Humane Technology'den Tristan Harris'in de aralarında bulunduğu1.100'den fazla imza veren, "tüm yapay zekâ laboratuvarlarını GPT-4'ten daha güçlü yapay zekâ sistemlerinin eğitimini en az 6 ay süreyle derhâl durdurmaya" çağıran bir yazı imzaladığını duyurdu.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Çağdaş YZ sistemleri artık genel görevlerde insanlarla rekabet edebilir hâle geliyor ve kendimize şu soruyu sormalıyız:

Makinelerin bilgi kanallarımızı propaganda ve gerçek dışı haberlerle doldurmasına izin vermeli miyiz? Tatmin edici olanlar da dâhil olmak üzere tüm işleri otomatikleştirmeli miyiz? Eninde sonunda sayıca üstün, akıllı, modası geçmiş ve bizim yerimizi alabilecek insan olmayan zihinler mi geliştirmeliyiz? Uygarlığımızın kontrolünü kaybetme riskini göze almalı mıyız? Bu tür kararlar seçilmemiş teknoloji liderlerine devredilmemelidir. Güçlü yapay zekâ sistemleri ancak etkilerinin olumlu olacağından ve risklerinin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda geliştirilmelidir."

NEDEN YAPAY ZEKA DURDURULMAK İSTENİYOR

isimsiz "yapay zekâ laboratuvarlarının" yaratıcılarının bile anlayamayacağı, tahmin edemeyeceği veya güvenilir bir şekilde kontrol edemeyeceği daha güçlü dijital zihinler geliştirmek ve dağıtmak için kontrolden çıkmış bir yarışa kilitlendiği ifade edildi. 

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