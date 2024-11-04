Yaprak Dökümü’nün Ali Rızası açtı ağzını: Genç oyuncularda tutku yok, para hırsı var!

Özel hayatı ve dizilerdeki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiren usta oyuncu Halil Ergün, bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisiyle ekranlara gelmişti.

“BU İŞE TUTKULARI YOK”

Günaydın’a konuşan usta oyuncu, “Ben hiçbir zaman işle ilgili para konuşmadım. Ama şimdi güzel kızlar ile yakışıklı erkekler ‘Oyuncu olalım para kazanalım’ diyorlar. Hepsi için söylemiyorum ama sanatla ilgili bilgileri ve bu işe tutkuları yok” ifadelerini kullanarak genç oyuncuların sadece para kazanmak için rol aldıklarını söyledi.

Sözlerine devam eden Halil Ergün, yeni nesil başrol oyuncularının aldığı ücretleri duyunca şok geçirdiğini söyleyen usta oyuncu, “Olmaz böyle bir şey” dedi.

HALİL ERGÜN KİMDİR?

Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya gelen usta oyuncu, ilk ve ortaokulu İznik'te eğitimini tamamladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesi ve Bursa Atatürk Lisesinde okuduktan sonra Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile Ankara Birlik Tiyatrosu'nu kurdu.

Kanal D'de yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Emekli Kaymakam "Ali Rıza Tekin" karakterini canlandırdı.

Usta isim, yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak Güzel Aşklar Diyarı isimli dizide izleyici karşısına gelecek.