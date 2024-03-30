Yaprak Dökümü’nün Hayriye’sinden şok itiraf

Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü gibi ünlü dizilerde rol alan Güven Hokna, özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak hafızalarda yer edinmişti.

“ÜZÜLEREK TEMİZLEDİM”

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan usta oyuncu, Aramızda Kalmasın adlı programa katıldı. Çalıştığı bir sette tuvalet temizlediğini anlatan Hokna, konuyla ilgili:

“Gittiğim zaman setin tuvaletini kirli buluyorduk. Birkaç kere görevli arkadaşlarıma da söylemiştim. Tuvalet ayrı bir şey korunması gerek. Set kalabalık ve yüzlerce kişi kullanıyor. Ama söylemlerine karşılık bulamadım. Bende titiz bir kadınım. Bir gün kovamı doldurup deterjanla tuvalete girdim. Çünkü bu benim görevim. Hem benim için hem arkadaşlarım için herkesin sağlığı için çünkü orası tuvalet. Taktım eldivenimi, hani kadınların vardır ya anaç tarafı. Ben fırçalarla, bezlerle tuvaleti pırıl pırıl temizledim. Üzülerek temizledim. Yoksa yine yaparım. Bu bayağı bir olay oldu.” ifadelerini kullandı.