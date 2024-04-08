Yaralı şahini jandarma kurtardı

Jandarma ekipleri tarafından kanadı kırık halde bulunan yaralı şahin, ilk kontrollerinin ardından tedavi ve bakım için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından dün yapılan yazılı açıklamada “İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. Açıklamanın devamı ise şöyle:

"Bu kapsamda; Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları koruma Timi tarafından, devriye faaliyeti esnasında İpsala ilçesi Yenikarpuzlu köyü kırsalında yaralı halde bulunan Şahin kuşu emniyetli şekilde bulunduğu ortamdan alınarak yapılan ilk kontrollerinin ardından kanadının kırık olduğu tespit edilmesi üzerine, tedavisi ve bakımı için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Tüm yaşayan canlıların ortak kullanımına sunulan dünyamızda daha yaşanabilir bir ortam sağlamak amacıyla Çevre, Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerimize, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir”