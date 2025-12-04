11. Yargı Paketi, tartışılmaya devam ediliyor. Paketin ne zaman çıkacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasından sonra merak edilirken, 11. Yargı Paketi ile ‘Kovid izni’ olarak da bilinen infaz düzenlemesi genişletilecek ve 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip cezası kesinleşmemiş kişilere denetimli serbestlik fırsatı sunulacak.

Düzenleme ile 90 bin kişinin cezaevinde çıkacağı ifade edilirken, taciz, tecavüz, gasp ve diğer birçok kişi hapisten çıkacak. Düzenlemede bir tek Anayasal düzene karşı suçlar, casusluk ve terör kapsam dışında bırakıldı.

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Adalet Komisyonu'nda görüşülen 11. Yargı Paketi'nden katil ve deprem sanıklarının muaf tutulması gerektiğini ifade etti.

‘KATİL VE DEPREM SANIKLARI MUAF TUTULMALI’

Coşar, ‘Kasten öldürme, yaralama, cinsel saldırı, kadına ve çocuğa yönelik şiddet faillerine, uyuşturucu ticareti yapanların deprem sanıkları dahil bu infaz kanunu düzenlemesinden ayrı tutulmalıdır. Bu toplum vicdanını yaralayan bir düzenlemedir, cezasızlık olgusunu da güçlendirir’ sözlerini sarf etti.

Her gün kadına şiddet arttığını belirten Coşar, ‘böyle bir dönemde şiddeti cesaretlendiren bir düzenlemedir. 'Kadına şiddete sıfır tolerans' diyorsunuz, şiddeti cesaretlendiren bu düzenlemelerle de karşımıza çıkıyorsunuz. Daha önce 9'uncu yargı paketiyle gelen düzenleme Anayasa Mahkemesine başvurularak eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. Şimdi de teklifin 16'ncı maddesiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu hariç, hakaret suçlarının tamamı ön ödeme kapsamında olacak şekilde düzenleniyor. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu nedeniyle bu hariç tutuluyor. Kamu görevlisine hakaret suçu da bu kapsama alınmalıdır, yine, sizin çifte standartlı düzenlemelerinizden bir tanesi de budur’ ifadelerini kullandı.

‘AKP ANAYASA’YA AYKIRI YASA YAPIYOR’

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise AKP’nin Anayasa’ya aykırı yasa yaptığını belirterek, ‘Anayasa Mahkemesi iptal edecek, o arada yürürlükte kalacak ve Anayasaya aykırı bir dönem oluşacak; geçmişte bunu çok gördük. Dolayısıyla o arada yapılan işte, yasal işlemler, ondan sonra uygulamalar falan da yasal olacak ama hukuka uygun olmayacak; bunu yapmak zorunda değiliz. Bu yasa bugüne kadar beklemiş, bir hafta daha beklese ne olacak? Bir alt komisyon kurulsun burada, yeniden bir denetleme yapılsın, üç gün sonra önümüze gelsin. Elli yıl sonra bakacaklar, ne diyecekler? Elli yıl sonra gerçekten bu döneme ilişkin yasama faaliyetine bakacak olan araştırmacılar, tarihçiler, hukukçular diyecek ki: 'Kardeşim, bunlar okuma yazma bilmiyorlar mıydı? Bu kadar çok Anayasaya aykırı yasa yapmayı nasıl becermişler?' İnfaza ilişkin düzenlemeler acele, her gün bizi yüzlerce kişi arıyor; Anayasaya uygun olsun, eşit olsun, birkaç gün olsun. Anayasaya aykırı yasa yapma pratiğinden vazgeçelim’ dedi.