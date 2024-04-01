Yargıtay Başkanlığı seçimi on ikinci tura kaldı

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 senelik görev süresi 24 Mart itibarıyla bitti.

Bu çerçevede Yüksek Mahkemenin 4 sene boyunca görev alacak yeni başkanını seçmek için Yargıtayda 25 Mart Pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandığa gitti.

Seçimin ilk on turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu toplayamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 11. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucunda Yargıtay Başkanı Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Seçime katılım 320 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 4'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Bu neticeyle, salt çoğunluğun elde edilememesi sebebiyle seçime 12. tur oylamasıyla yarın devam edilecek.