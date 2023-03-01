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Yargıtay Eski Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yargıtay Eski Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazesi defnedilmek üzere Balıkesir Ayvalık’a gönderildi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 15:41
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Yargıtay Eski Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yargıtay Eski Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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İHA'nın haberine göre, Eski Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. 

Onursal Başsavcı Kanadoğlu, bir süredir Başkent Hastanesinde tedavi görüyordu. Başsavcı Kanadoğlu için Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. 

Kanadoğlu’nun cenazesi kılınan namazın ardından yarın ikindi vaktinde defnedilmek üzere Balıkesir Ayvalık’a gönderildi.

Öte yandan, cenaze törenine 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Adalet Eski Bakanı Hikmet Sami Türk, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Bülent Tezcan, çok sayıda hakim, savcı katıldı.

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