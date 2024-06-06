Yargı'ya FETÖ temizliği geliyor. Gözler kararnameye çevrildi

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Yargı'ya FETÖ temizliği geliyor. Gözler kararnameye çevrildi

14 Haziran’da ilan edilmesi planlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile birçok ilin başsavcısının değişeceği değerlendirilirken, daha FETÖ’den ihraç edilip tekrar göreve iade edilen kişilerin yeniden ihraç edilmesi bekleniyor.

Yargı camiasında tüm gözler 14 Haziran’da ilan edilmesi beklenen 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ne çevrilmiş durumda.

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Yargı kulislerinden edinilen bilgilere göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire üyelerin kararnamenin taslak metni üzerinde çalışmaları bitmek üzere.

Ayrıca kulislerden kararname öncesinde 6 ismin Yargıtay üyeliğine seçileceği ve ünvanlıların görüşmelerine ise son hafta başlanacağı bilgisine ulaşıldı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın verdiği kararlarla "FETÖ iltisaklı" olduğu öne sürülen kişilerin görevlerine iade ediliyor olması kamuoyunda infiale yol açmıştı.

Söz konusu göreve iadelere Cumhurbaşkanı Erdoğan’da tepki göstermişti.

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu karara sessiz kalmalarının mümkün olmadığını ifade etmiş ve FETÖ bataklığını kuruttuklarını fakat sinekleri temizleme işinin sürdüğünü belirtmişti.

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ŞAİBELİ KARARLARA İMZA ATANLAR GÖREVDEN ALINACAK

2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile geçmişte FETÖ davalarında "şaibeli" kararlara imza atmış aktif yargı mensuplarının tespit edilerek bu isimlerin görevden el çektirileceği öne sürüldü.

Daha önce Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi iken Erzincan Detay adlı haber sitesinin sahibi Hüseyin Adalan'ı Fethullah Gülen’e “FETÖ” diyerek “hakaret” ettiği gerekçesiyle tazminata mahkûm eden hâkim Muharrem Yiğittürk bu kararın ardından terfi ettirilerek İstanbul’a tayin edilmişti.

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Hâkim Muharrem Yiğittürk davanın gerekçeli kararında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Davacı Fethullah Gülen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlaması ile soruşturma yürütüldüğü bilinmektedir. Ne var ki, mahkûmiyet hükmü kesinleşene kadar kişiler yönünden masumiyet esastır. Söz konusu haberlerde, söz konusu olduğu şekilde mutlak ithamların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla davacı hakkında anılan soruşturmadan dolayı mahkûmiyet kararı verilse dahi ‘FETÖ’ ibaresi kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyacaktır."

Söz konusu ifadeler, kamuoyunda tepki toplamıştı.

Ayrıca FETÖ ile irtibat ya da iltisakları ortaya çıkan yargı mensupları hakkında hazırlanan dosya Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un oluruyla Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından belirlenen yargı mensupları hakkında inceleme başlatıldı.

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