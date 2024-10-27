Yasa dışı bahis çetesi çökertildi! 17 şüpheli yakayı ele verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi! 17 şüpheli yakayı ele verdi

Bilecik merkezli Kayseri, Elazığ, Adana ve Kilis olmak üzere toplam 17 adreste eş zamanlı yapılan operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 17 zanlı yakalandı.

Alınan bilgilere göre, yasadışı bahis amacıyla kullanıldığı değerlendirilen Bilecik'te 3 adet banka hesabının fiili kullanıcılarına yönelik olarak başlatılan çalışma kapsamında 3 aylık sürecin ardından operasyon düğmesine basıldı.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen 3 aylık çalışmalar sonucunda Bilecik merkezli Kayseri, Elazığ, Adana ve Kilis olmak üzere toplam 17 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

5 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüpheli şahıs ise; tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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