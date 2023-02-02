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  • Eda Ece'nin mesajı kafaları karıştırdı. Yasak Elma final mi yapıyor

Eda Ece'nin mesajı kafaları karıştırdı. Yasak Elma final mi yapıyor

Başrollerinde Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı altı sezondur devam eden Yasak Elma dizisinin yedinci sezonunun olacağı konuşuluyordu. Ancak Eda Ece'nin mesajı kafaları karıştırdı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 14:56
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Yasak Elma final mi yapıyor? Eda Ece'nin mesajı kafa karıştırdı

Eda Ece'nin mesajı kafaları karıştırdı. Yasak Elma final mi yapıyor
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Tam 6 sezondur ekranlarda olan Yasak Elma dizisinin yüksek reytingler nedeniyle önümüzdeki sezonda devam edileceği konuşuluyordu. Hatta dizinin gidişatından memnun olan yapımcı Fatih Aksoy, sezon sonu final yapmamayı planlıyordu.

Ancak Eda Ece, tüm planları suya düşürdü. Ece, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yedinci sezonda olmayacağını ima etti.

Ece bu tip haberlerin yer aldığı bir internet kullanıcısının gönderisine, "7 yok. Allah olmayana versin" mesajını yazdı.

Eda Ece'nin bu mesajı sosyal medyacıları ikiye böldü.
 

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