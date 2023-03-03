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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Anıtkabir'den paylaştı. "Gözyaşlarımı tutamadım"

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Anıtkabir'e gitti. Depremzedeler için seferber olan ünlü isim duygularını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 09:55
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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Anıtkabir'de gözyaşlarını tutamadı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Anıtkabir'den paylaştı. ''Gözyaşlarımı tutamadım''
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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ülkemizde yaşanan depremlerin ardından Anıtkabir'e gitti.İlk günden beri depremzedeler için seferber olan ünlü isim duygularını "Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım" sözleri ile ifade etti.

Ünlü oyuncu Anıtkabir'den fotoğraflarını duygusal bir mesajla yayınladı. İşte Eda Ece'nin o sözleri:

''HUZUR İÇİNDE YAŞAYAMIYORUM''

''Bugün sizleri görmek çok güzeldi. Duygusal olarak o kadar yara aldım ki bu ay, ne yapsam az kalıyor sanki panik halim geçmiyor. Çekilen acılara empati yaptıkça huzur içinde yaşayamıyorum. Sırtım boynum gerçek anlamda büküldü. Sesim kısıldı. Hepinizin bildiği en sevdiğim şey olan mizah bile çaresiz, iyileştirmiyor. Sevgili Ata'mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım."

''KELİMELERE ZOR NOKTA KOYDUM''

"Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Ata'm bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam...''


 

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