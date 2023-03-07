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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den şaşırtan karar! Düğünleri iptal mi oldu

FOX'ta pazartesi akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni dizi Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ile Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer'in düğün tarihi ertelendi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 09:39
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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğün tarihi ertelendi

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den şaşırtan karar! Düğünleri iptal mi oldu
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Beş yıldır birlikte olan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, 8 Haziran’da olması planlanan düğünlerini erteledi.

Snob Magazin'in haberine göre; Reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren oyuncu, Anadolu Efes forması giyen basketbolcu sevgilisi Tuncer ile 20 Haziran’da nikah masasına oturacak.

Hazırlıkları yetiştiremeyen çift, 20 Haziran’da karar kılarak düğün tarihini güncelledi.

Boğaz kıyısındaki görkemli düğün için ünlü oyuncu Eda Ece, dünyaca ünlü modaevinden gelinlik siparişi verdi.


 

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