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  • Yasak Elma’ya sürpriz oyuncu. Yıldız ve Ender’e dişli rakip geldi

Yasak Elma’ya sürpriz oyuncu. Yıldız ve Ender’e dişli rakip geldi

Yasak Elma'da Nehir Erdoğan kadroya dahil oldu. Erdoğan, Yıldız ve Ender'i çılgına çevirecek Julia Moran karakterine hayat verecek.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 14:12
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Yasak Elma’ya flaş transfer

Yasak Elma’ya sürpriz oyuncu. Yıldız ve Ender’e dişli rakip geldi
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Pazartesi günleri FOX’ta yayınlanan ve 6. sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam eden “Yasak Elma” dizisinin kadrosuna yeni bir isim katılıyor. 

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek - Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziye sevilen oyuncu Nehir Erdoğan dahil oluyor. 

JULIA MORAN KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Erdoğan; Çok güzel, entelektüel, yardımseverliği ve mütevazılığı ile hem sevilen hem de saygı duyulan Julia Moran karakterine hayat verecek.

Julia’nın, Doğan’la (Murat Aygen) yıllardan beri süren ve gözlerden uzak yaşadığı uzun bir ilişkisi vardır. Doğan’ın hayatında en çok saygı duyduğu kadındır. Bundan sonra Ender ve Yıldız’ın yepyeni ve üstün vasıflara sahip yeni bir düşmanı olacaktır.

Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Sevda Erginci, Şebnem Dönmez, Melisa Doğu, Barış Aytaç ve Serkan Rutkay Ayıköz gibi birbirinden başarılı isimleri barındıran “Yasak Elma”, her pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.

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