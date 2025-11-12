Bilim dünyası, günlük yaşamın vazgeçilmezi olan kahvenin sadece bir uyarıcı olmanın ötesinde, insan sağlığı için adeta koruyucu bir kalkan işlevi gördüğünü gösteren bir dizi çarpıcı bilimsel araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Son bulgular, düzenli ve ölçülü kahve tüketiminin özellikle kardiyovasküler sağlık ve bilişsel fonksiyonlar üzerindeki olumlu etkilerini netleştirdi. Uzun süreli izleme çalışmaları, kahve içen bireylerde, içmeyenlere kıyasla kalp krizi ve felç risklerinin önemli ölçüde azaldığını gözler önüne serdi.

Araştırmacılar, günde 2 ila 5 fincan kahve tüketiminin kalp hastalıklarından nörodejeneratif rahatsızlıklara kadar pek çok risk faktörünü önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

YABANCI UZMANLARDAN ÇIĞIR AÇAN AÇIKLAMALAR

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin (ESC) büyük yankı uyandıran bir araştırmasına öncülük eden Dr. Elina Hyppönen (Güney Avustralya Üniversitesi), kahvenin kardiyoprotektif etkisine dikkat çekti.

Dr. Hyppönen, elde edilen bulgularla ilgili olarak, "Günde 2 ila 3 fincan kahve tüketen bireylerde, kalp hastalıkları, felç ve herhangi bir nedene bağlı erken ölüm riskinde kayda değer bir düşüş gözlemledik. Bu, kahvenin sadece kafein içeriğinden değil, aynı zamanda zengin antioksidan yapısından kaynaklanan karmaşık bir etkileşimdir" ifade etti.

Nörobilim alanında önde gelen uzmanlardan Prof. Dr. Michael Mosley (İngiliz tıbbi araştırmacı ve yazar), kahvenin bilişsel koruma potansiyeline vurgu yaptı.

Prof. Mosley, "Kahvedeki polifenoller ve kafein, özellikle Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini yavaşlatma potansiyeli taşıyor. Kafeinin beyindeki nöron fonksiyonlarını desteklediği ve hasarı önlediği bilimsel olarak kanıtlandı" dedi.

ARAŞTIRMALAR DİYABET VE KANSER RİSKİNİ DE İŞARET ETTİ

Bilim insanlarının bulguları, kahvenin etkilerinin kalp ve beyinle sınırlı kalmadığını da gösterdi.

Harvard Üniversitesi Beslenme Bölümü'nün yürüttüğü geniş kapsamlı bir çalışma, günde 2 ila 5 fincan kahve tüketiminin Tip 2 Diyabet geliştirme riskini belirgin bir oranda düşürdüğünü ortaya koydu.

Buna ek olarak, düzenli kahve tüketiminin özellikle karaciğer sağlığını desteklediği ve siroz riskini azalttığı da tespit edildi.

Araştırmacılar, kahvenin içerdiği biyoaktif bileşiklerin karaciğer enzim seviyelerini iyileştirdiğini ve hücre hasarını engellediğini vurguladı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER: ÖLÇÜLÜ TÜKETİM HAYATİ

Uzmanlar, tüm bu olumlu etkilerin sağlanması için kahvenin şekersiz ve ölçülü tüketilmesinin kritik önem taşıdığı uyarısında bulundu.

Mayo Clinic'ten beslenme uzmanları, sağlıklı yetişkinler için günlük 400 miligram kafein sınırının (yaklaşık 4 fincan sade kahve) aşılmaması gerektiğini belirtti.

Aşırı tüketimin anksiyete ve uyku bozuklukları gibi sorunlara yol açabileceği de uzman görüşleri arasında yer aldı.