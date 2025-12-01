TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleşen Millî Savunma Bakanlığı’nın 2026 bütçesi görüşmelerinde teğmenlerin ihracı gündeme geldi.

CHP’li milletvekilleri 5 teğmenin ihracını eleştirirken Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler söz aldı.

Güler, “Geçen sene atılan teğmenlerimizin hiçbirine, ‘Biz Atatürk'ün temsilcileriyiz, Atatürk’ün askerleriyiz’ dediği için tek bir soru sorulmadı. ‘Neden kılıç çektiniz’ diye hiçbir soru sorulmadı. ‘Neden bilmem neyi havaya fırlattınız’ diye bir soru sorulmadı. Neden atıldı? Tören bittiği anda bütün aileler orada kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyetteyken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, ‘Aileler lütfen tören alanını terk edin’ diyor. Böyle bir hakkı var mı?” dedi.

Bu sırada CHP’li bir milletvekili, “Bu atılması için bir suç mudur” sorusunu sordu. Güler ise sesini yükselterek konuyu terörle ilişkilendirdi ve şunları söyledi:

“Atılması için büyük suç. Siz işte böyle düşünüldüğü için bizim terörle mücadele 45 sene sürer, başka bir olay olursa da 55 sene sürer. Oradaki bir teğmenin, orada 5 yıldır bekleyen annesini, babasını, çocuklarını, yanından çağırma hakkı var mı?”

GÜLER’İN OKUMADIĞI İHRAÇ GEREKÇESİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş teğmen için verdiği ihraç kararının gerekçesine “Mustafa Kemal’in askerleyiz” sözünün amacı dışında protest bir eylemde kullanıldığını yazıldı.

Gerekçede şu sözler alıyordu:

-Somut olayın her biri tek tek değerlendirildiğinde TSK ve Harp Okulları’nın temel değerlerine ilişkin olan fiillerin tören günüden daha önceki günlerden başlayan süreç ve olayın oluş şeklinin toplumda karşıtlık hissi oluşturabilecek, Subay Andı olarak bilinen ve yönergeden kaldırılan andın içeriğindeki değerlerin dışlandığına dair algı yaratacak ve sonuç olarak TSK’nın tartışılmasına neden olabilecek protest bir davranış disiplinsizlik olarak kabul edilecektir.

-Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı ifade eden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünü amacı dışında ve karşıtlık içeren protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini de azaltan bir davranış olacaktır.

İşte o karar:

İHRACA ŞERH KOYANLAR: MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ HUKUKA AYKIRI DEĞİL

Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş üyesinin oyçokluğuyla alınan karara dört üye karşı oy gerekçesi yazdı.

Karşı oyda “Mustafa Kemal’in askerleyiz” sözünün hukuka aykırı olmadığının altı çizildi.

Karşı oy gerekçesinde 30 Ağustos resmi töreninde de yürürlükteki yönergede yer alan andın okunduğu resmi tören bitiminde söz konusu andın okunmayacağı yönünde malum ve muayyen hale getirilmiş hizmete ilişkin bir emrin bulunmadığı belirtildi.

Resmi törenin bitiminde söylenen “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” söylemi ile okunan andın içeriğinin, Anayasa’nın 2. maddesi ile Harp Okulları Kanunu’nun maddeleri dikkate alındığında hukuka aykırılık teşkil etmediği aktarılan karşı oy yazısında, “Bir önceki gece yapılan kutlamada bir kısım Harbiyelilerce söz konusu andın plansız şekilde de olsa okunması hususu birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde, personelin eyleminin Devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceği ve buna bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirir ‘Hizmete engel davranışlarda bulunmak’ disiplinsizliğini de oluşturmayacağı” görüşüne yer verildi.