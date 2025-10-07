Yasemin Şefkatli'den romantik paylaşım!



İbrahim Tatlıses‘in oğlu İdo Tatlıses‘le 7 Ekim 2021 tarihinde dünyaevine giren Yasemin Şefkatli yaptığı pozitif paylaşımlarla sosyal medyada en çok etkileşim alan ünlülerden biri olarak dikkat çekiyor.



Mankenlik ve modellik geçmişi olan Şefkatli'nin son dönemlerde eski mesleğine tekrar dönüp dönmeyeceği konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasemin şefkatli eşi İdo Tatlıses ve ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir Tatlıses‘le sık sık gündelik yaşamından kareler paylaşıyor.



Ünlü çift zaman zaman sosyal medyadan paylaştıkları pozitif karelerle magazin gündemine konu oluyor.



Yasemin Şefkatli henüz mankenliğe döneceğine dair iddialara net bir yanıt vermedi. Hayranları buna yönelik bir paylaşım beklerken, Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses‘le siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak, evlendikleri tarihi altına not düştü. Bununla birlikte Yasemin Şefkatli‘nin fotoğrafın altına yazdığı Özdemir Asaf’ın satırları da dikkat çekti. Özdemir Asaf’tan” Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın" dizelerini fotoğrafa not düşmesi pozitif yönde etkileşimlere neden oldu.



Bu fotoğrafın ardından bir paylaşım daha yapan şevkatli bu kez de düğün fotoğraflarından birini tercih ederek, "Kutlu olsun. 4" not düştü.



Paylaşıma İdo Tatlıses tarafından henüz bir yorum yapılmadı. Ancak hayranları paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu



Evlilik kararlarıyla magazin gündeminde uzun süre yer tutan çift, yaptıkları düğünle de çok konuşulmuştu.



Sade bir aile yaşantısı tercih eden Tatlıses çifti mümkün olduğunca kameralardan uzakta bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Sosyal medya paylaşımları dışında çocuklarını da magazin gündemine dahil etmiyorlar.

İşte o kareler....