Yaşlı adam kayıp olarak aranıyordu! Öyle bir halde bulundu ki...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaşlı adam kayıp olarak aranıyordu! Öyle bir halde bulundu ki...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam saatler sonra bir tarlada yatar vaziyette bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam saatler sonra bulundu.

Olay, Düziçi'ne bağlı Ellek beldesi Peçenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınları tarafından dün gece saatlerinde kayıp ihbarında bulunulan Hilmi Nergiz'in bulunması için jandarma ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma ve gönüllülerin katıldığı geniş bir alanda gerçekleştiren çalışmalarda yaşlı adam bir tarlada yatar vaziyette bulundu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşlı adam kayıp olarak aranıyordu! Öyle bir halde bulundu ki...

Yaşlı adam kayıp olarak aranıyordu! Öyle bir halde bulundu ki...

Yaşlı adam kayıp olarak aranıyordu! Öyle bir halde bulundu ki...

Yaşlı adam kayıp olarak aranıyordu! Öyle bir halde bulundu ki...

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