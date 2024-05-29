Yaşlılarda ilaç kullanımına dikkat! Uzmanlar ne diyor?

Yaşlı nüfusta ilaç kullanımı, özellikle çoklu ilaç kullanımı, dikkatle ele alınması gereken bir konu olmasıyla biliniyor.

Türkiye'de yapılan bir araştırmada, 65 yaş üstündeki bireylerin %30'unun en az dört ilaç kullandığı belirlendi.

Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, yaşlılarda çoklu ve uygunsuz ilaç kullanımının önemli bir sorun olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"İlaç sayısının artması, yan etki riskini ve uygunsuz ilaç kullanım riskini de artırmaktadır. İlaç etkileşimleri ve istenmeyen yan etkiler, yaşlılardaki çoklu ilaç kullanımıyla birlikte artmaktadır"

Prof. Dr. Nevrez Koylan ise yaşlılarda ilaç kullanımının artan yaşla birlikte daha da önem kazandığını şu sözlerle ifade etti:

"Yaşlılarda gençlere oranla daha fazla sağlık sorunu bulunması ve yaşlanan vücutta ilaçların vücuttan temizlenmesinin daha güç olması, ilaç etkileşimlerinin ve yan etkilerin daha çok ortaya çıkmasına neden oluyor"

Uzmanlar, yaşlılarda ilaç kullanımı konusunda şu temel uyarılarda bulunuyor:

• İlaçlarınızı reçetede yazıldığı dozda kullanınız.

• İlaçların prospektüsünü okuyunuz ve talimatlara uyunuz.

• İlaçlarınızı doğru süre ve dozda kullanınız.

• İlaçlarınızı yemekle birlikte alınız, alkolden kaçınınız, araba kullanmaktan kaçınınız gibi talimatlara dikkat ediniz.

Yaşlılarda ilaç kullanımı, doktor kontrolünde ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Herhangi bir yan etki veya istenmeyen durumda hemen bir sağlık profesyoneline başvurulmalıdır.