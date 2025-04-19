Yaşlılarda teknoloji kullanımı demans azaltıyor! Uzmanlar anlatıyor

Modern çağın vazgeçilmezi teknoloji, yalnızca gençlerin değil, yaşlıların da hayatını dönüştürdü.

Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar, yaşlı bireylerin sosyal bağlarını güçlendiriyor, zihinsel aktivitelerini artırıyor ve en önemlisi demans riskini azalttı.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, teknoloji kullanımının bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğunu gösterdi.

ABD, İngiltere ve Türkiye’den uzmanlar, yaşlıların teknolojiyle kurduğu bu bağın zihinsel sağlığı desteklediğini doğruladı.

İşte teknoloji ve demans arasındaki şaşırtıcı ilişki...

TEKNOLOJİ VE DEMANS: BİLİM NE SÖYLÜYOR?

Demans, yaşlı nüfusta hafıza kaybı, bilişsel gerileme ve günlük yaşam aktivitelerinde zorluklarla kendini gösteren bir sağlık sorunu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünya genelinde 55 milyondan fazla insan demansla yaşıyor ve bu sayı 2050’ye kadar 139 milyona ulaşabilir. Ancak, teknoloji kullanımı bu tabloyu değiştirebilir.

Nature Human Behaviour’da yayımlanan bir meta-analiz, 57 çalışmada 411.430 yaşlı bireyi inceleyerek teknoloji kullanımının bilişsel bozulma riskini %42 oranında azalttığını ortaya koydu.

Baylor Üniversitesi’nden nöropsikolog Dr. Jared Benge, “Dijital teknolojiler, zihinsel egzersiz sağlayarak bilişsel rezerv oluşturuyor. Bu, demansa karşı güçlü bir koruma” dedi.

Bu bulgular, “dijital demans” hipotezini çürütüyor. Alman nörolog Manfred Spitzer’in 2012’de ortaya attığı bu hipotez, teknolojiye aşırı bağımlılığın bilişsel yetenekleri zayıflattığını öne sürüyordu. Ancak, yeni veriler tam tersini gösteriyor: Teknoloji, “teknolojik rezerv” oluşturarak beyin sağlığını destekledi.

University College London’dan nörobilimci Dr. Sam Gilbert, “Bu çalışma, dijital demans korkularına karşı sağlam bir meydan okuma sunuyor. Teknoloji, bilişsel zenginleşme için bir araç olabilir” dedi.

TEKNOLOJİNİN KORUYUCU MEKANİZMALARI

Uzmanlar, teknolojinin demans riskini azaltmasının birkaç temel nedeni olduğunu belirtti:

Zihinsel Stimülasyon: Yeni uygulamalar öğrenmek, çevrimiçi oyunlar oynamak veya sosyal medya kullanmak, beyindeki sinaptik bağlantıları güçlendirdi.

The Lancet Public Health’te yayımlanan bir çalışma, bilişsel ve sosyal aktivitelerin demans riskini %30 azalttığını gösterdi.

Sosyal Bağlantılar: Teknoloji, özellikle video görüşmeler ve sosyal medya aracılığıyla sosyal izolasyonu azaltıyor. Michigan State Üniversitesi’nden nörolog Dr. Amit Sachdev, “Sosyal izolasyon, demans riskini artıran bir faktör. Teknoloji, bu bağı güçlendiriyor” dedi.

Dijital İskele (Scaffolding): Web takvimleri, hatırlatıcılar ve navigasyon uygulamaları, yaşlıların günlük görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor. Baylor Üniversitesi’nden Dr. Michael Scullin, “Bu dijital araçlar, bilişsel gerileme yaşayan bireylerin özerkliğini koruyor” dedi.

BİLİMSEL BULGULAR: TEKNOLOJİ KULLANIMI VE BİLİŞSEL SAĞLIK

Nature Human Behaviour’da yayımlanan meta-analiz, teknoloji kullanımının demans riskini %58’e varan oranda azalttığını ve bu etkinin fiziksel aktivite (%35 risk azalması) veya kan basıncı kontrolü (%13 risk azalması) gibi bilinen koruyucu faktörlerden daha güçlü olduğunu gösterdi.

Çalışma, 50 yaş üstü bireylerin akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımıyla bilişsel testlerde daha iyi performans sergilediğini ortaya koydu.

Ancak, uzmanlar nedensellik konusunda temkinli. Dr. Sachdev, “Korelasyon nedensellik değildir. Teknoloji kullanan yaşlıların zaten daha aktif ve dirençli beyinlere sahip olması mümkün” dedi.

Yine de, teknolojinin bilişsel rezerv teorisini desteklediği açık: Zihinsel olarak karmaşık aktiviteler, beyindeki hasara karşı alternatif yollar oluşturarak demans belirtilerini geciktiriyor.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: TEKNOLOJİYİ DOĞRU KULLANMAK

Uzmanlar, teknolojinin demans riskini azaltmada etkili olabilmesi için dengeli ve bilinçli kullanım gerektiğini vurguladı:

Zihinsel Egzersiz: Çevrimiçi bulmacalar, hafıza oyunları veya yeni bir uygulama öğrenmek gibi aktiviteler tercih edilmeli.

Dr. Scullin, “Yeni bir cihaz öğrenmenin zorluğu, zihinsel stimülasyonun bir göstergesidir” dedi.

Sosyal Bağlantılar: WhatsApp, Zoom veya sosyal medya platformları, aile ve arkadaşlarla iletişimi sürdürmek için kullanılmalı.

Moderasyon: Aşırı ekran süresi, göz yorgunluğu veya boyun ağrısına yol açabilir. Dr. Sachdev, “Eğlence, bağlantı ve zihinsel stimülasyon getiren aktiviteler seçin. Ama her şeyde ölçülü olun” dedi.

Eğitim Desteği: Yaşlılar, teknolojiyi öğrenmek için yerel kurslara veya aile desteğine başvurabilir. Dr. Scullin, “Hafif demansı olan bireyler bile cihaz kullanmayı öğrenebilir” dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çalışmalar, teknolojinin faydalarını desteklese de, bazı sınırlılıklar var. Örneğin, Nature Human Behaviour çalışması, katılımcıların teknolojiyi nasıl kullandığı veya ne kadar süreyle kullandığı konusunda detay vermiyor.

Aşırı teknoloji kullanımı, özellikle gençlerde, dikkat eksikliği veya uyku sorunlarıyla ilişkilendirildi. Yaşlılarda ise bu riskler daha az belirgin, ancak yine de dengeli kullanım önerildi.

GELECEK: TEKNOLOJİ VE DEMANS ÖNLEME

Gelecekte, teknolojinin demans önlemedeki rolü daha da büyüyebilir. The Lancet’in raporuna göre, erken müdahale ve yaşam tarzı değişiklikleri demans vakalarının %40’ını önleyebilir.

Tele sağlık, giyilebilir cihazlar ve yapay zeka destekli uygulamalar, yaşlıların bilişsel sağlığını izlemek için umut vadediyor.

University of Geneva’dan nörobilimci Dr. Chiara Scarampi, “Dijital araçlar, bilişsel kaynakları serbest bırakarak daha karmaşık görevlere odaklanmayı sağlıyor” dedi.

ZİHNİNİZİ TEKNOLOJİYLE KORUYUN

Teknoloji, yaşlılar için yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığın güçlü bir destekçisi. Akıllı telefonlarla oyun oynamak, sosyal medyada bağlantı kurmak veya yeni bir uygulama öğrenmek, demans riskini azaltmanın keyifli bir yolu olabilir.

Uzmanlar, yaşlıların teknolojiyi korkmadan kucaklamasını ve destek almaktan çekinmemesini önerdi.