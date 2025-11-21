Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar ve uluslararası sağlık uzmanlarının görüşleri, halk arasında sağlıklı atıştırmalık olarak görülen bazı kuruyemişlerin, özellikle yaşlı bireyler için risk taşıdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, yüksek yağ, lif ve potasyum içerikleri nedeniyle bazı kuruyemiş türlerinin, ileri yaşlardaki metabolizma ve sağlık koşulları için uygun olmayabileceğini ifade etti.

FINDIK VE CEVİZ UYARISI: BOĞULMA VE SİNDİRİM RİSKLERİ

ABD'deki Ulusal Yaşlanma Enstitüsü (NIA) tarafından desteklenen bir çalışmada, bütün haldeki fındık ve ceviz gibi sert kuruyemişlerin yaşlılarda boğulma riskini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekildi.

Harvard Tıp Okulu'ndan beslenme epidemiyoloğu Dr. Eleanor Vance, yaptığı açıklamada, yutma güçlüğü (disfaji) çeken veya diş sağlığı sorunları olan yaşlıların, bu tip kuruyemişleri öğütülmüş veya püre halinde tüketmeleri gerektiğini vurguladı.

Dr. Vance, bütün kuruyemişlerin sindirim sistemine aşırı yük bindirerek, divertikülit gibi yaşa bağlı sindirim sorunlarını tetikleyebileceğini de belirtti.

TUZLU VE İŞLENMİŞ ÜRÜNLER ALARMI: HİPERTANSİYON VE BÖBREK SORUNLARI

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) bünyesinde görev yapan ve beslenme üzerine çalışan Prof. Dr. Anton Müller, özellikle yüksek miktarda tuzla işlenmiş kuruyemişlerin oluşturduğu tehlikeye odaklandı.

Prof. Müller, ilerleyen yaşla birlikte sıklıkla görülen hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve kronik böbrek hastalığı olan bireylerin, tuz içeriği yüksek ürünlerden kesinlikle uzak durmaları gerektiğini bildirdi. Aşırı sodyum alımının, kan basıncını kontrol altında tutmayı zorlaştırdığını ve sıvı dengesini bozduğunu ifade etti.

KAJU VE ANTEP FISTIĞI: İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNE DİKKAT

Araştırmalar, bazı kuruyemişlerin içerdiği bileşenlerin, yaşlıların düzenli kullandığı ilaçlarla etkileşime girebileceğini de gösterdi.

İngiltere'deki Kraliyet Eczacılık Okulu'ndan farmakoloji uzmanı Prof. Dame Fiona Cross, kaju ve antep fıstığı gibi bazı kuruyemişlerin yüksek potasyum içeriği nedeniyle, kalp yetmezliği veya böbrek sorunları için diüretik veya ACE inhibitörleri kullanan hastalarda dikkatli tüketilmesi gerektiğini kaydetti. Bu durumun, potasyum seviyelerinin tehlikeli derecede yükselmesine (hiperkalemi) yol açabileceğini açıkladı.

Uzmanlar, yaşlı bireylerin kuruyemiş tüketimini tamamen kesmek yerine, doktorları veya beslenme uzmanları ile görüşerek bireysel sağlık durumlarına uygun porsiyon ve işlenme şekillerini belirlemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı.