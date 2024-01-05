Yaşlılık sigortası hayata geçiriliyor. Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yaşlılık sigortası açıklaması. Yaşlılık sigortasının orta vadeli bir dönemde hayata geçireceklerini söyleyen Işıkhan, yaşlılarımızı korumak durumunda olduklarını, amaçlarının vataşdaşların yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK tarafından 5'incisi bu yıl düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temalı toplantının açılışında konuştu.

Dünya nüfusunun yaşlandığını ifade eden Işıkhan, Türkiye'de 60-65 yaşında olanların hala fabrikalarda aktif iş hayatında olduğunu kaydetti.

Genel sağlık sigortasında vatandaşların bir bedel ödeerek sigorta hizmetinden yararlandığını hatırlatan, Işıkhan, sosyal mekanizmaları hayata geçireceklerini ifade etti.