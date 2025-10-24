30 yaşındaki Yasmin Erbil son dönemde aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü isimin son olarak babası Mehmet Ali Erbil’in düğünündeki gergin halleriyle gündeme gelmiş, düğün için tercih ettiği kıyafetle eleştirilerin odağı olan Erbil sosyal medya üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımla gündeme geldi.



Babasına yönelik sivri açıklamalarıyla tanınan Erbil televizyon dünyasından sosyal medyaya sert bir geçiş yaptı. Bazı televizyon projelerinde alsa da oyunculuk kariyeri çok uzun ömürlü olmadı. Günümüzde Z kuşağı da dahil olmak üzere yaptığı lifestyle paylaşımlarla geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.

Sosyal medyada dışa dönük yapısı ve enerjik tavırlarıyla ürettiği içerikler çok sayıda beğeni alıyor.

Tatlı Kaçıklar, Hemşerim Memleket Nire, Kabadayılar Kralı Çarkıfelek, Turnike, Aile Parayı Ne Yaptı?, Hababam Sınıfı Askerde, Keloğlan Kara Prens’e Karşı gibi projelerle izleyici karşısına çıkan Yasmin Erbil zaman zaman sosyal medya platformundan oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği yönünde sorular alsa da genç fenomen bu sorulara net bir yanıt vermiyor.

Aşk hayatıyla magazin gündemine büyük yankı uyandırmaya devam eden Yasmin Erbil, bu kez radikal imaj değişikliğiyle görenleri şoke etti.

"SIKINTIDAN SAÇIMI PEMBE YAPTIM"

Saçlarını pembeye boyatan Yasmin Erbil, yeni görünümünü paylaşırken takipçilerine esprili bir şekilde, "Bir insan evde hasta yatıyor diye saçını pembe yapar mı? Sıkıntıdan saçımı pembe yaptım" sözleriyle seslendi.