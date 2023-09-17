Yassıada açıklarında iki gemi çarpıştı

Yassıada açıklarında Litvanya Bandıralı gemi ile Marshall Adaları Bandıralı iki gemi çarpıştı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken gemilerde hasar oluştu.

KAYNAK: DHA
Yassıada açıklarında iki gemi çarpıştı

Marmara Denizi Yassıada güneyi açıklarında dün gece saatlerinde Litvanya bandıralı 154 metre boyundaki RoRo gemisi Patrıa Seaways ile Marshall Adaları bandıralı 229 metre boyundaki kuru yük gemisi Yasa Pıoneer çarpıştı. Kazada can kaybı, yaralanma ve denizde kirlilik meydana gelmezken gemilerde hasar oluştu. Gemiler Ahırkapı'ya demirledi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, " Yassı Ada güneyi açıklarında çatışan Patrıa Seaways isimli 154 metre boyundaki Ro-Ro gemisi ve Yasa Pıoneer isimli 229 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda ve Kılavuz Kaptanlarımızın refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirledi" ifadeleri kullanıldı.

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