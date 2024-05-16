Yatak odası fantezisi cinayetle bitti. Sevişirken boğazını sıktı

İngiltere'de yaşayan manken ve dansçı olan 26 yaşındaki Georgia May Brooke ve partneri 31 yaşındaki Luke Cannon'ın 2 yıl önce aşk yaşamaya başladı. Çift aşrı miktarda alkol tüketip uyuşturucu aldılar. Üzerlerine kostüm giyen çift sevişmeye başladı bu anları da oldukları ortama kamera koyarak kayıt altına aldılar.

3 Şubat 2022'de yaşanan olayın detayları önceki gün ortaya çıktı. O dönemde cinsel ilişkiye girdikleri sırada Cannon, ilişki sırasında partnerinin boğazını sıkmaya başladı. Bu süre uzan olunca genç kadın nefes alamadı ve panikle kalp krizi geçirdi.

Durumun farkına varan Cannon sevgilisinin hareket etmediğini görünce büyük panik yaşadı. Hemen telefona sarılıp evin adresini verip sağlık ekibi talep etti. Panikleyen adam, evden koşarak çıktı ve kayıplara karıştı.

AĞAÇTA ASILI VAZİYETTE BULUNDU

Verilen adresteki eve gelen polis ve sağlık ekipleri yatak odasındaki yatakta genç kadının çıplak cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri kadının sevgilisini bulmak için çalışma başlattı.

Saatler sonra Cannon'ın ormanlık alana kaçtığı bilgisine ulaştı. Ekipler ormanlık alanda arama çalışması yapmaya başladı. Kısa süre sonra Cannon'un da cansız bedeni bir ağaçta asılı halde bulundu.

Cannon'ın yaşamına son vermeden önce samimi bir arkadaşını telefonla arayarak "Georgia'nın annesi beni öldürecek. Annesine benim de onun yanında olacağımı söyle" dedi.

Cannon'un bu konuşmayı yaptıktan sonra yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Çiftin samimi arkadaşları "Arkadaşlıkları cinsel ilişki üzerine kuruluydu. Fırsat buldukları her yerde birlikte olmaktan çok hoşlanırlardı. Kazada girdikleri ilişki sırasında olmuştur. Çünkü her ikisi de rızalarıyla birlikte oluyorlardı" yorumunu yaptı.