Yavuz Ağıralioğlu yeni parti için ilk kez net tarih verdi

İYİ Parti’de parti sözcülüğü, genel başkan yardımcılığı ve TBBM Grup Başkanvekili görevlerinde bulunan eski İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Size bir memleket yükü teklif ediyorum, şerefli bir yüktür. Sonbaharda partimizi kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİZE BİR MEMLEKET YÜKÜ TEKLİF EDİYORUM”

Ağıralioğlu, Sakarya’da yaptığı konuşmada yeni bir parti kurma hazırlığında olduklarını duyurdu.

Yavuz Ağıralioğlu, konuşmada şunları söyledi:

"Size bir memleket yükü teklif ediyorum, şerefli bir yüktür. Bu yükü tarih boyunca şerefimizle taşıdık. Bugün memleketin zor günlerinde, yeni bismillahlarla bu yükün altına omuz vereceğiz. Sonbaharda, Allah nasip ederse, siyasetle kavga etmeye hevesli değiliz; oy derdine düşüp onunla bununla münakaşa etmeye niyetimiz yok. 85 milyonu kendinden, kendini de 85 milyondan bilmenin nezaket ve sorumluluğuyla bismillah diyoruz."