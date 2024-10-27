Yavuz Ağıralioğlu yeni partisinde isme karar veremedi! Yarın ilan edecek masada hala 4 isim var

ÜMİT KARADAĞ / YENİÇAĞ

İYİ Parti’de Parti Sözcülüğü, Genel Başkan Yardımcılığı ve Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulunduktan sonra 2023 seçimleri önce istifa eden Yavuz Ağıralioğlu yarın parti kuruyor.

Tanıtım toplantısı 28 Ekim'de Ankara'da gerçekleşecek olan yeni partinin ismi ve logosu da merak konusu olmuştu.

30 İSİMDEN 4 İSME DÜŞTÜK

Gazetemize konuşan Yavuz Ağıralioğlu, masada dört ismin olduğunu ve son kararı bu akşam partisinde görev yapacak isimlerle vereceğini belirtti.

“30 isimden eleye eleye 4 isme düştük” diyen Ağıralioğlu, “Güven, Umut, Anahtar, Akıl gibi dört isim var masada. Son kararı bu akşam yapacağımız toplantıda alacağız. Akılda kalması, telaffuzu kolay olmasına dikkat ediyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz, yarın ilan edeceğiz” ifadelerini kullandı.