Yaya geçidinde otomobil çarptı. 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
Yaya geçidinde otomobil çarptı. 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Cemil Çakmak (58) yaralandı, yanında bulunan Osman Çakmak (65) ise hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana gelen olayda, Yolun karşısına geçmek isteyen Cemil Çakmak ve Osman Çakmak, yaya geçidinde beklemeye başladı. Kendilerine yakın olan taraftaki aracın yol verdiği ikili, yolun karşısına doğru yürümeye başladı.

yaya-gecidinde-otomobil-carpti-1-olu-1-yarali-4122-dhaphoto1.jpg

BİRİ YAYA GEÇİDİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ DİĞERİ İSE 20 METRE SÜRÜKLENDİ

İkili yürüdüğü esnada diğer taraftan süratle gelen V.Ö.'nün (29) sürdüğü araç, yaya geçidinin bitimine az kala ikiliye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cemil Çakmak yaya geçidinin üstüne düşerken, Osman Çakmak ise 20 metre ileriye savruldu.

yaya-gecidinde-otomobil-carpti-1-olu-1-yarali-4122-dhaphoto2.jpg

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Cemil Çakmak'ı ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürdü. Osman Çakmak ise sağlıkçıların tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri iki kişiye çarpıp bir kişinin ölümüne neden olan sürücü V.Ö.'yü olay yerinde gözaltına aldı. Osman Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

yaya-gecidinde-otomobil-carpti-1-olu-1-yarali-4122-dhaphoto4.jpg

yaya-gecidinde-otomobil-carpti-1-olu-1-yarali-4122-dhaphoto5.jpg

yaya-gecidinde-otomobil-carpti-1-olu-1-yarali-4122-dhaphoto6.jpg

yaya-gecidinde-otomobil-carpti-1-olu-1-yarali-4122-dhaphoto7.jpg

yaya-gecidinde-otomobil-carpti-1-olu-1-yarali-4122-dhaphoto10.jpg

Son Haberler
Yeniden Refah'ın seçim sloganındaki Erdoğan detayı dikkat çekti Gündem
Yeniden Refah'ın seçim sloganındaki Erdoğan detayı dikkat çekti
Eczacıbaşı 101 dakikada yarı finalde Spor
Eczacıbaşı 101 dakikada yarı finalde
Beşiktaş'ta James Rodriguez gelişmesi Spor
Beşiktaş'ta James Rodriguez gelişmesi
Valilik duyurdu! Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 8 gün süreyle yasaklandı Gündem
Valilik duyurdu! Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 8 gün süreyle yasaklandı
Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın bir an önce atması gereken adımı açıkladı Ekonomi
Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın bir an önce atması gereken adımı açıkladı
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile bir araya geldi Gündem
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile bir araya geldi
Arkadaşlarınızla derin bir bağınız olduğunu gösteren 7 işaret Yaşam
Arkadaşlarınızla derin bir bağınız olduğunu gösteren 7 işaret