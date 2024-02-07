Yaya geçidinde otomobil çarptı. 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana gelen olayda, Yolun karşısına geçmek isteyen Cemil Çakmak ve Osman Çakmak, yaya geçidinde beklemeye başladı. Kendilerine yakın olan taraftaki aracın yol verdiği ikili, yolun karşısına doğru yürümeye başladı.

BİRİ YAYA GEÇİDİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ DİĞERİ İSE 20 METRE SÜRÜKLENDİ

İkili yürüdüğü esnada diğer taraftan süratle gelen V.Ö.'nün (29) sürdüğü araç, yaya geçidinin bitimine az kala ikiliye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cemil Çakmak yaya geçidinin üstüne düşerken, Osman Çakmak ise 20 metre ileriye savruldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Cemil Çakmak'ı ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürdü. Osman Çakmak ise sağlıkçıların tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri iki kişiye çarpıp bir kişinin ölümüne neden olan sürücü V.Ö.'yü olay yerinde gözaltına aldı. Osman Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.