Yaz aylarında tuzlu ayran, bol su, sebze ve meyve tüketilmeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yaz aylarında tuzlu ayran, bol su, sebze ve meyve tüketilmeli

Alanya Belediyesi'nin deneyimli diyetisyeni Merve Kodal, vatandaşları yaz aylarında sağlıklı beslenme konusunda uyardı.

Alanya Belediyesi'nin deneyimli diyetisyeni Merve Kodal, özellikle bu mevsimde uygulanacak doğru beslenme alışkanlıklarının, sağlık sorunlarının önüne geçmede ve azaltmada kritik rol oynayacağını vurguladı. Yazın sıcak günlerinde alınacak önlemlerle ilgili olarak, "Yeterli ve dengeli beslenme, sağlığımızı korumanın anahtarlarından biridir" şeklinde konuştu.

Kodal, vatandaşları yaz aylarında sağlıklı beslenme konusunda uyardı. Kodal, yüksek sıcaklıkların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle yaz aylarında sıvı ve mineral kaybının önüne geçmek için tuzlu ayran, bol miktarda sebze ve meyve tüketimi ile günde en az 10-12 bardak su içilmesinin önemine vurgu yaptı.

Asitli ve gazlı içecekler yerine doğal içeceklerin tercih edilmesinin yanı sıra, dışarıda satılan yiyeceklerden kaçınılması ve yiyeceklerin saklanması ve hazırlanmasında hijyen kurallarına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Kodal, yaz sıcaklarından özellikle çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin etkilendiğini, bu nedenle bu grupların beslenmelerine ekstra özen göstermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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