Yaza merhaba partisinde Songül Karlı rüzgarı

Kaynak: Haber Merkezi
Yaza merhaba partisinde Songül Karlı rüzgarı
Op. Dr. Malik Abacı'nın kliniğindeki "Yaza Merhaba" partisine katılan ünlü türkücü Songğl Karlı şarkılarıyla dinleyenleri mest etti.

Ünlü türkücü Songül Karlı yakın arkadaşı estetik Cerrah Op. Dr. Malik Abacı, Bağdat Caddesi'ndeki kliniğinde yaza "Merhaba" partisine katıldı. Karlı, burada sevilen şarkıları ile misafirleri coşturdu.

Malik Abacı'nın eşi Mehtap Abacı'nın organize ettiği etkinlik gün boyu sürdü.

Organizasyona Songül Karlı'nın dışında Arzu Kunt, Semra Güzel, Bihter Erol, Su Çiftçi ile İpek Bağrıaçık gibi, iş, sanat ve magazin dünyasından ünlü isimler katıldı.

Malik Abacı'nın bazı danışanlarının da katıldığı organizasyonda doktor, misafirlerine estetik hakkında bilgi verdi. Malik Abacı, "Camiamızda tanıdık ve sevdiklerimizi davet ettik. Hep beraber kutlayıp, sonrasında işimize devam edeceğiz. Zaten artık aile dostu olduk" dedi.

2b0e45e8-50d1-4ff2-8ecd-cfc211967089.jpg83ea7f30-1ada-490b-abd9-42b018c3a174.jpg8665e5af-8088-440d-acd0-282c5f6cf848.jpg

Son Haberler
Yolsuzluk soruşturmasında 2 muhalif siyasetçi için yakalama kararı çıkartıldı Dünya
Yolsuzluk soruşturmasında 2 muhalif siyasetçi için yakalama kararı çıkartıldı
Tartıştığı ailesini bıçakla rehin aldı Gündem
Tartıştığı ailesini bıçakla rehin aldı
Kütahya'da bahar güzelliği Gündem
Kütahya'da bahar güzelliği
2 şüpheli uyuşturucu maddeyle yakalandı Gündem
2 şüpheli uyuşturucu maddeyle yakalandı
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu. Transfer bitti Spor
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu. Transfer bitti
Haydi Türkiye bu çocuğu bulalım Gündem
Haydi Türkiye bu çocuğu bulalım
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’tan şoke eden Cem Garipoğlu iddiası Gündem
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’tan şoke eden Cem Garipoğlu iddiası