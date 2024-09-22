Yazlık ve kışlık patates hasat edildi. Fiyatı 4 liraya düştü

Niğde’de kışlık patates hasadı, iklim değişikliğinin etkisiyle 25 gün erken başladı. Yazlık patateslerle aynı dönemde hasat edilen kışlık patateslerin fiyatı, ekim alanlarının artmasıyla birlikte 4 liraya kadar düştü.

Türkiye’nin patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde’de, temmuz ayının ilk haftasında yazlık patates hasadı başladı. Ancak iklim değişikliği nedeniyle kışlık patatesler de beklenenden 25 gün önce hasat edilmeye başlandı. Bu durum, yazlık patateslerle aynı dönemde hasat edilen kışlık patateslerin fiyatını 4 liraya kadar düşürdü.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçen yıl patates fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bu yıl çiftçilerin yüzde 31 oranında daha fazla ekim yaptığını belirtti. Kenar, bu yıl kentte 1 milyon 50 bin ton patates rekoltesi beklendiğini ifade etti. Ancak çiftçilerin zor durumda olduğunu vurgulayan Kenar, “Çiftçiler, patates fiyatlarının maliyetin altında olmasından şikayetçi. Patates fiyatlarının düşük olmasının nedeni iklim etkisi, erken hasat ve arz fazlasıdır. Yazlık ve kışlık patateslerin aynı dönemde hasat edilmesi fiyatları olumsuz etkiledi. Şu anda tarlada patatesini 4-5 liraya satabilen üreticilerimiz, alıcı bulmakta zorlanıyor” dedi.

İHRACATTA PAZAR KAYBI YAŞANDI

Geçen yıl haziran ayında başlatılan ve bu yıl sona erdirilen ihracat kısıtlamasının pazar kaybına yol açtığını belirten Kenar, “Yaz dönemi olduğu için ihracata daha fazla patates gönderilemiyor. Çünkü ihracatımızın yaklaşık yüzde 80’i Orta Doğu ülkelerine yapılıyor ve bu ürünlerin soğutucu depolarla veya konteynerlerle gönderilmesi gerekiyor. Bu konteynerleri bulmakta ihracatçılarımız zorluk çekiyor. Ayrıca, geçen yıl ihracatın kısıtlanması nedeniyle bu yıl bu ülkelere ürün göndermekte de zorlanıyorlar” dedi.