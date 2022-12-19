Yeme bozukluğu nedir, nasıl tedavi edilir? Yeme bozukluğu hangi hastalıklara sebep oluyor?

Uzmanlar yeme bozukluğu belirtileri gösteren kişilerin profesyonel yardım alması gerektiği görüşünde. Yeme bozukluğu kişilerde ciddi hastalıklara da sebep olmaktadır. Peki, Yeme bozukluğu hangi hastalıklara sebep oluyor? Yeme bozukluğu nedir? Yeme bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Kişinin yeme alışkanlıklardaki aşırılıklar ve ani değişimlere bağlı olarak, psikiyatr ve iç hastalıkları bölümü doktorları kontrolünde yeme bozukluğundan şüphelenilen kişinin vücut kitle endeksine bakılarak yeme bozukluğunun çeşidi saptanmaya, yeme bozukluğu tanısı konmaya çalışılır.

YEME BOZUKLUĞUNUN HANGİ HASTALIKLARA SEBEP OLMAKTADIR?

Yeme bozukluğunun iki farklı uç noktası olan aşırı yeme ve hiç yememe durumlarının sebepleri psikolojik olsa da sonuçları vücuttaki etkileriyle farklı hastalıkları ortaya çıkarabilir.

-Çok aşırı yemek yiyen çeşitlerde ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar, aşırı kiloyla beraber tansiyon ve şeker hastalıklarının yanı sıra eklem ağrısına sebep olabilir.

-Bağışıklık sistemi zayıflar, savunma hücreleri azalır.

-Yeme bozukluğunun tetiklediği hastalıklar az yiyenlerde ise kas kayıpları, saç dökülmesi ve güç kaybı gibi vitaminsizlikten doğan durumları ortaya çıkarabilir.

-Kusmaya bağlı yemek borusunda hasarlar meydana gelmektedir. Diş minesinde erimeler ve diş çürükleri oluşabilir.

-Kadınlarda menstrual düzensizlik sık görülür.

YEME BOZUKLUĞU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yeme bozukluğu rahatsızlığı bulunanların tedavi edilmesi, bu durumda bulunan kişinin aşırı yeme davranışları nedeniyle hem göreceği fiziki sıkıntıların önüne geçebilmek hem de toplumdan dışlanmaması adına önem taşımaktadır. Yeme bozukluğu tedavisi rahatsızlığının farkında olan kişilerle daha rahat ilerlenebilmektedir.

Bu rahatsızlığın tedavisinde öncelikle yeme bozukluğu olan kişinin durumunu kabul etmesini sağlayarak başlanması gerekir, kişi ile inatlaşarak zoraki bir tedavi sürecinden kaçınılmalıdır.

Yeme bozukluğu olan kişiyle rahatsızlığın boyutu ve tedaviye başlama zamanı dikkate alınarak tedavi protokolü hazırlanır. Farklı terapi yaklaşımları ve gerekli durumlarda ilaç desteği ile tedavi edilir.

Bilişsel davranışçı terapi en faydalı olan yaklaşımlardan biridir. Hastanın işlevsiz ve gerçeğe uygun olmayan inançları ve davranışlar üzerine çalışılır.

İhtiyaç halinde aile ve yakınlarının dahil edileceği seanslarla beslenme alışkanlıklarının sağlıklı düzeye evrilmesine destek olunarak yönlendirmeler yapılır. Birey sağlıklı beslenme rutini kazandığında ve ideal kilosuna ulaştığında tedavi sonlandırılır.

Ayakta tedaviye uygun olmayan hastalar için hastaneye yatış tavsiye edilir.