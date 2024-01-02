‘Yemek ve ulaşım hakkını kesen’ patron bu kez işçinin suratına kâğıt fırlattı

Kaynak: İHA
‘Yemek ve ulaşım hakkını kesen’ patron bu kez işçinin suratına kâğıt fırlattı
Kocaeli’nde işçilerin yemek ve ulaşım hakkının kesildiği fabrikadan skandal görüntüler geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patron işçinin yüzüne kağıt fırlatırken hakaret etti.

Kocaeli'de işçisinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen Tezcan Galvaniz fabrikasında patron, bir işçinin elindeki kağıtları suratına fırlattı. Patronun işçiye hakaret de ettiği ileri sürülürken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de uzun yıllardır üretim yapan Tezcan Galvaniz fabrikasında, sözleşmede yer alan maddeye dayanarak işçiler kışlık kıyafet istedi. Ancak iddiaya göre fabrikanın patronu, talebe karşılık işçilerin yemeğini ve servisini kesti, fabrikanın müdürü de işçilere, "Patronun dediği olacak, gidin lokantada yiyin" açıklamasını yaptı. Servis hakları da ellerinden alınan işçilerin yardımına Kartepe Belediyesi yetişti. Otobüsün geçmediği bölgeden işçilerin ulaşımı, belediye tarafından sağlanan araçlarla karşılandı.

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Söz konusu fabrikada bir skandal daha yaşandı. İddiaya göre fabrikanın patronu Sadettin Tezcan, işle ilgili bir konu nedeniyle çağırdığı bir işçisine hakaretler savurdu. İşçinin eline vuran Tezcan, kağıtları önce yere ardından işçinin suratına attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fabrikaya müfettiş gönderdi. Son yaşanan olayın ardından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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