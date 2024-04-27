Yemen’de Filistin’e destek mitingi. On binler bir araya geldi

Yemen’in Taiz kentinde, İsrail’in Gazze saldırıları on binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. "Filistin Davasının Zaferi Halk Komitesi”nin organize ettiği etkinlikte toplanan Yemenliler, Gazze’deki zulme tepki göstererek İsrail aleyhine sloganlar attı.
Filistin bayrakları ile "İsrail’in suçları ve katliamlarını" kınayan pankartlar açan göstericiler, "Gazze yalnız değilsin. Filistin, bütün Yemenliler seninle" sloganları attı.
Gösteride okunan bildiride, "İşgalci İsrail’in Gazze’de toplu mezarlarla ortaya çıkan büyük suçlarını güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.