Yemen'de fırtına etkili oldu. Terminalin camları kırıldı

Yemen’deki Aden Uluslararası Havalimanı’nda şiddetli fırtına nedeniyle terminalin camlarının patlaması sonucu en az 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Yemen'de fırtına etkili oldu. Terminalin camları kırıldı

Yemen’in Aden kentinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Fırtınanın vurduğu Aden Uluslararası Havalimanı’nda yolcuların bulunduğu terminalin cam cephesi patladı.

Camların patlaması üzerine panikleyen yolcular etrafa kaçıştı. Havalimanındaki binalarının çatıları uçarken, birçok araçta da hasar meydana geldi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, cam kırıkları nedeniyle en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Havalimanındaki bir yolcu uçağının kanadında da hasar meydana geldiği öğrenilirken, Cidde ve Kahire uçuşlarının ertelendiği bildirildi.

aw941840-03.jpg

aw941840-05.jpg

aw941840-06.jpg

aw941840-09.jpg

Öne Çıkanlar
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Son Haberler
Pamuk şeker kadar yumuşak bir gezegen keşfedildi Bilim
Pamuk şeker kadar yumuşak bir gezegen keşfedildi
Bu şehir. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Bu şehir. Turgay Beşyıldız yazdı
Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Güncel
Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Eskiden Adab-ı muaşeret diye bir ders okutulurdu. Peki, nedir Adab-ı Muaşeret? Kültür Sanat
Eskiden Adab-ı muaşeret diye bir ders okutulurdu. Peki, nedir Adab-ı Muaşeret?
Korfu Adası'ndan binlerce kişi tahliye edildi Dünya
Korfu Adası'ndan binlerce kişi tahliye edildi
Fenomen Dilan Polat'ın paylaşımı ''yok daha neler'' dedirtti Magazin
Fenomen Dilan Polat'ın paylaşımı ''yok daha neler'' dedirtti