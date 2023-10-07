Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı

Binlerce Yemenli, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonlara desteklerini göstermek için meydanlara indi.

Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı

Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın İsrail'e "Aksa Tufanı" adlı operasyonu başlatarak roket saldırıları yapması ve İsrail'in güneyine güçlerini sokmasının ardından Lübnan Hizbullahı ve Filistin lideri Mahmud Abbas'tan Hamas'a destek, Batı ülkelerinden ise kınama mesajları geldi.

Hamas'ın saldırı kararına destek veren ülkelerden biri de Yemen oldu.

saldiri-kutlama.jpg

Binlerce Yemenli saldırıların başlamasının ardından ellerinde bayraklarla meydanlara indi.

Yapılan kutlamalar ülkenin televizyon kanalında yayınlanırken meydanın hınca hınç dolu olması dikkatlerden kaçmadı.

İlgili Haberler
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak
İsrail ölü sayısının 150'ye yükseldiğini açıkladı
Tel Aviv’e 150'den fazla roket fırlatıldı. Hamas'tan İsrail'in saldırılarına karşılık
İsrail’de alarm durumu. Tel Aviv’de siren sesleri yükseliyor
Hamas'ın roket saldırıları uydudan böyle görüntülendi. İsrail’den yükselen dumanlar
Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
RTÜK üyesi Taşcı’dan çarpıcı açıklamalar. ‘Tonikle kahve yapımına ceza vermeye çalıştılar Pandemide tonik dağıttılar’ Gündem
RTÜK üyesi Taşcı’dan çarpıcı açıklamalar. ‘Tonikle kahve yapımına ceza vermeye çalıştılar Pandemide tonik dağıttılar’
Hamas saldırıları İran'da havai fişekle kutlandı Dünya
Hamas saldırıları İran'da havai fişekle kutlandı
Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı. Bu şehir eşkıyalarına kim dur diyecek Yaşam
Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı. Bu şehir eşkıyalarına kim dur diyecek
Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı:2002 yılından beri bir ilk yaşandı! Ekonomi
Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı:2002 yılından beri bir ilk yaşandı!
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak Gündem
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak
Bu Galatasaray hem Avrupa'da hem ligde konuşur. Sedat Kaya yazdı Spor
Bu Galatasaray hem Avrupa'da hem ligde konuşur. Sedat Kaya yazdı