Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı

Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın İsrail'e "Aksa Tufanı" adlı operasyonu başlatarak roket saldırıları yapması ve İsrail'in güneyine güçlerini sokmasının ardından Lübnan Hizbullahı ve Filistin lideri Mahmud Abbas'tan Hamas'a destek, Batı ülkelerinden ise kınama mesajları geldi.

Hamas'ın saldırı kararına destek veren ülkelerden biri de Yemen oldu.

Binlerce Yemenli saldırıların başlamasının ardından ellerinde bayraklarla meydanlara indi.

Yapılan kutlamalar ülkenin televizyon kanalında yayınlanırken meydanın hınca hınç dolu olması dikkatlerden kaçmadı.