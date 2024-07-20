Yeni ankette yüzde 1 detayı. Siyasette tüm hesaplar değişecek

Asal Araştırma 10-17 Temmuz tarihleri arasında bir anket gerçekleştirdi. Anket Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde yaplıdı.

Ayrıca ankete 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiye “Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

YİNE BİRİNCİ SIRADA

Cumhuriyet Halk Partisi yine 1. sıradaki yerini korudu. AKP ise 2. sırayı kaptı.

Kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AKP 1,7 puan farkla yüzde 31,5’le ikinci sıraya geçti.

Üçüncü sırada 9,5 ile MHP, dördüncü sırada 9,1 ile DEM Parti yer aldı.

Oyların dağılımı şu şekilde;

CHP: Yüzde 33.2

AKP: Yüzde 31.5

MHP: Yüzde 9.5

DEM Parti: Yüzde 9.1

İYİ Parti: Yüzde 4.7

Yeniden Refah: Yüzde 4.3

Zafer Partisi: Yüzde 3.5

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.0

Diğer: Yüzde 3.2

ÇOK KONUŞULACAK SONUÇ

Öte yandan Areda Survey araştırma şirketi tarafından Türkiye genelinde yapılan bir ankete göre, Türk halkının yüzde 79,2’si, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılıklı gerçekleştirdiği ziyaretlerin yakın dönemde siyasette herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı görüşünde olduğu ortaya çıkmıştı.