Yeni bakanlar listesi sızdı! Listeye göre Sinan Oğan da bir bakanlığı kapmış

Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur oylamasının resmi oylamasına göre 13'ncü cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildi.
Seçimlerin sona ermesinin ve 13. Cumhurbaşkanının netleşmesinin ardından yeni bakanlar listesi merak konusu oldu. Yeni Bakanlar Kurulu yani Cumhurbaşkanlığı Kabinesi isim listesi henüz açıklanmazken Yaniçağ Gazetesi, yeni kabine listesi hakkındaki kulis bilgilerine ulaştı.
Yeniçağ Gazetesinin ulaştığı kulis bilgilerine göre beklenen değişiklikler sonrası açıklanacak yeni Kabine'deki isimler şu şekilde:
- Başkan Yardımcısı Fahrettin Koca
- Başkan Yardımcısı Mehmet Şimşek
- Adalet Bakanı - Prof. Dr. Mustafa Şentop
- Çalışma Bakanı - Prof Dr Ruhi Ersoy
- Dışişleri Bakanı - İbrahim Kalın
- Sağlık Bakanı - Köksal Hamzaoğlu
- Çevre ve Şehircilik Bakanı - Mehmet Özhaseki
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Melih Han Bilgin
- Gençlik ve Spor Bakanı - Dr. Enes Eminoğlu
- Maliye Bakanı - Cevdet Yılmaz
- İçişleri Bakanı - Hakan Fidan
- Milli Eğitim Bakanı - Prof. Dr. Erhan Afyoncu
- Ticaret Bakanı - Rıfat Hisarcıklıoğlu
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı - Temel Kotil
- Tarım Bakanı - İbrahim Yumaklı
- Milli Savunma Bakanı - Ümit Dündar
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı - Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
- Kültür Bakanı - Mustafa Destici
- Turizm Bakanı - Menderes Türel
- Aile Bakanı - Kübra Güran Yiğitbaşı
- Orman ve Su Bakanı- Mehmet Akif Balta
- AFAD ve Göç Bakanlığı- Sinan Oğan