Yeni bakanlar listesi sızdı! Listeye göre Sinan Oğan da bir bakanlığı kapmış

Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur oylamasının resmi oylamasına göre 13'ncü cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildi.

Seçimlerin sona ermesinin ve 13. Cumhurbaşkanının netleşmesinin ardından yeni bakanlar listesi merak konusu oldu. Yeni Bakanlar Kurulu yani Cumhurbaşkanlığı Kabinesi isim listesi henüz açıklanmazken Yaniçağ Gazetesi, yeni kabine listesi hakkındaki kulis bilgilerine ulaştı.

Yeniçağ Gazetesinin ulaştığı kulis bilgilerine göre beklenen değişiklikler sonrası açıklanacak yeni Kabine'deki isimler şu şekilde: