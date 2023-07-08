Yeni İçişleri Bakanından Soylu’yu çatlatacak tweet. Sahil Güvenlik gökyüzünden geldi

Yerlikaya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini tebrik etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarma operasyonunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız vatandaşlarımızın her zaman yanındadır. Şile Hacılı köyünde selde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Sahil Güvenlik Helikopteri ve Dalış Timimizin başarılı operasyonuyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kahraman personelini kutluyorum" dedi.