Yeni keşfedilen dinazor izi heyecan yarattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni keşfedilen dinazor izi heyecan yarattı

Güney Metodist Üniversitesi liderliğindeki bir paleontolog ekibi, Brezilya ve Kamerun'da Erken Kretase dinozorlarına ait 260'tan fazla ayak izi keşfetti.

Afrika ve Güney Amerika yaklaşık 140 milyon yıl önce ayrılmaya başladı ve bu durum Dünya'nın kabuğunda önceden var olan zayıflıklar boyunca rift adı verilen yarıkların açılmasına neden oldu.

Güney Amerika ve Afrika'nın altındaki tektonik levhalar birbirinden uzaklaştıkça, Dünya'nın manto tabakasından gelen magma yüzeye çıktı ve kıtalar birbirinden uzaklaştıkça yeni okyanus kabuğu oluştu.

Ve sonunda Güney Atlas Okyanusu bu iki kıta arasındaki boşluğu doldurdu.

Güney Metodist Üniversitesi paleontologlarından Louis Jacobs ve meslektaşlarının, üç parmaklı teropodlar, sauropodlar ve ornithischian dinozorlarına ait 120 milyon yıllık ayak izlerini bulduğu her iki yerde de bu önemli olayların bazılarının izleri açıkça görülüyordu.

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