Yeni keşfedilen dinazor izi heyecan yarattı

Afrika ve Güney Amerika yaklaşık 140 milyon yıl önce ayrılmaya başladı ve bu durum Dünya'nın kabuğunda önceden var olan zayıflıklar boyunca rift adı verilen yarıkların açılmasına neden oldu.

Güney Amerika ve Afrika'nın altındaki tektonik levhalar birbirinden uzaklaştıkça, Dünya'nın manto tabakasından gelen magma yüzeye çıktı ve kıtalar birbirinden uzaklaştıkça yeni okyanus kabuğu oluştu.

Ve sonunda Güney Atlas Okyanusu bu iki kıta arasındaki boşluğu doldurdu.

Güney Metodist Üniversitesi paleontologlarından Louis Jacobs ve meslektaşlarının, üç parmaklı teropodlar, sauropodlar ve ornithischian dinozorlarına ait 120 milyon yıllık ayak izlerini bulduğu her iki yerde de bu önemli olayların bazılarının izleri açıkça görülüyordu.