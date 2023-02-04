5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yılmaz Vural mağlubiyeti yorumladı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 22:45
Takip Et

Yeni Malatyaspor'un hocasından mücadele çağrısı

Yılmaz Vural mağlubiyeti yorumladı
+
Aa
-

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

"İZAH ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Vural, rakibin iyi başladığını dile getirerek, "5-1'lik skoru izah etmesi mümkün değil. Birinci devre rakibin 4 pozisyonu var, 2'si gol oldu. Bizim 3 pozisyonumuz var. İkinci devre bizim 2, rakibin 5 pozisyonu var. Yenilgiye bir bahane bulmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

"SAYGISIZLIK YAPTI"

Maçı son dakikalarına kadar bırakmamak için gayret gösterdiklerinin altını çizen Vural, "Çocuklarımız sonuna kadar çalıştı. Takımın 7 tane en önemli oyuncusu yok. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Yakup dün geldi ve sözleşmesini tek taraflı feshederek gitti. Kendi tercihini kullandı. Kulübün şartları ortada ama saygısızlık yaptı takımına." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BU ŞEHRİ TERKETMEYECEK"

Ligde her şeyin değiştiğini vurgulayan Vural, "Denizli, Bandırma'yı deplasmanda yendi. Enteresan bir lig. 'Yukarıdaki çok iyi, aşağıdaki kötü' diyemeyiz. Son dakikaya kadar mücadelemizi vereceğiz. Bu takımı bu konumdan kurtarmak için çaba göstereceğiz. Malatya bütün dinamikleri ile savaşacak. Kimse bu şehri terk etmeyecek." diye konuştu.

Vural, maçın hakemine teşekkür ederek, yabancı hakemlerle de çalışma fırsatı bulduğunu ama çok iyi bir hakem jenerasyonu geldiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
1
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
2
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
3
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
4
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
5
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
6
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Plastik devinde miras kavgası
7
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿İstanbul Valiliği 618 evsiz vatandaşı otellerde misafir ediyor
﻿İstanbul Valiliği 618 evsiz vatandaşı otellerde misafir ediyor
﻿İstanbul Valiliği 618 evsiz vatandaşı otellerde misafir ediyor
﻿ABD'de 'tehlikeli derecede dondurucu soğuklar' hakim
﻿ABD'de 'tehlikeli derecede dondurucu soğuklar' hakim
﻿ABD'de 'tehlikeli derecede dondurucu soğuklar' hakim
﻿Şili'de orman yangınlarında can kaybı 22'ye yükseldi
﻿Şili'de orman yangınlarında can kaybı 22'ye yükseldi
﻿Şili'de orman yangınlarında can kaybı 22'ye yükseldi
﻿Karlı yollarda pikapla drift yaptı
﻿Karlı yollarda pikapla drift yaptı
﻿Karlı yollarda pikapla drift yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.