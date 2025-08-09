Yeni nesil salgın elektronik sigara ölüm saçıyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Elektronik sigara (e-sigara), sigarayı bırakma yöntemi olarak lanse edilse de, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu cihazların masum olmadığını ve özellikle gençler arasında hızla yayılan bir sağlık krizine yol açtığını gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “yeni nesil salgın” olarak nitelendirdiği e-sigara kullanımı, bağımlılık, akciğer hasarı ve hatta kalp krizi riskini artırdı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ALARM VERİYOR

E-sigaraların geleneksel sigaralara kıyasla daha az zararlı olduğu iddiası, bilimsel verilerle çürütüldü.

New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışma, yüksek voltajda kullanılan e-sigaraların formaldehit maruziyetini geleneksel sigaralara oranla 15 kat artırdığını ortaya koydu.

American Journal of Preventive Medicine’de yayımlanan bir başka araştırma ise e-sigara kullanıcılarında miyokard enfarktüsü (kalp krizi) riskinin %34 oranında yükseldiğini gösterdi.

E-sigara sıvılarında bulunan 180’den fazla aroma maddesi, ısıtıldığında toksik bileşiklere dönüşerek akciğer dokusuna zarar verdi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, bu maddelerin solunmasının reaktif oksijen türleri ve akciğer toksinleri oluşturduğunu doğruladı. Özellikle vanilin, tarçın aldehiti ve diasetil gibi kimyasallar, bronşiolit obliterans (halk arasında “patlamış mısır hastalığı” olarak bilinen) gibi geri dönüşü olmayan akciğer hastalıklarına yol açabildi.

New York Üniversitesi Tıp Okulu’nda gerçekleştirilen bir araştırma, e-sigara buharının bakteriyel ciğer enfeksiyonlarına ve zatürreye zemin hazırladığını gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı Jonathan Grig, “E-sigara buharı, pnömokoksik bakterilerin solunum yolundaki hücrelere tutunmasını kolaylaştırıyor ve bu da ciddi enfeksiyon riskini artırıyor” dedi.

UZMANLAR UYARIYOR: “MASUM DEĞİL, UZAK DURUN!”

Türkiye’de göğüs hastalıkları alanında önde gelen isimlerden uzmanlar, e-sigaranın gençler arasında yaygınlaşmasının endişe verici olduğunu belirterek, “Türkiye’de 15-24 yaş aralığında e-sigara deneme oranı %10’un üzerine çıktı. Bu cihazlar, bağımlılık yapıcı nikotin içeriği ve cazip aromalarla gençleri hedef alıyor” dedi.

Uzmanlar, e-sigaranın akciğerlerde iltihaplanma, astım ataklarında artış ve kardiyovasküler sorunlar gibi ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurguladı.

Avrupa Solunum Derneği Bilimsel Komite Direktörü Prof. Dr. Andrew Bush, e-sigaranın sadece akciğerleri değil, genetik yapıyı da etkilediğini söyleyerek, “E-sigara kullanımı, 1.219 farklı gende değişikliğe yol açıyor. Bu, gelecekte akciğer kanseri yaşını daha da erkene çekebilir” uyarısında bulundu.

Bush, 2-3 yaşlarındaki çocuklarda bile e-sigara sıvılarından kaynaklanan zehirlenme vakalarına rastladıklarını belirtti.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR HEDEFTE

E-sigara kullanımının özellikle gençler arasında hızla artması, sağlık otoritelerini alarma geçirdi.

DSÖ’nün verilerine göre, dünya genelinde e-sigara kullanıcı sayısı 82 milyona ulaştı.

Türkiye’de 15 yaş üstü bireylerde e-sigara deneme oranı %5 iken, 15-24 yaş grubunda bu oran %10’u aşıyor.

Uzmanlar, Türkiye’de e-sigara kullanım yaşının 10-11’e kadar düştüğünü belirterek, “Çocuklarımızdan önce ebeveynler ve eğitimciler bu tehlikenin farkında değil. Okullarda flash bellek şeklinde gizlenen e-sigaralar, meyve aromalarıyla masum gösteriliyor” dedi.