Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni'nden Ebru Teğmen'e hakaret

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin sonrasında mezunlar toplanarak 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları ve kılıçlarını kaldırarak yemin ettikleri gerekçesiyle 'TSK'dan ihraç' cezası talebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'na teğmenlerden Ebru Eroğlu'na Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni hakaret etti.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu sosyal medya hesabından Ebru Eroğlu'nun yapmış olduğu açıklama sonrası "Bu kız çok profesyonel yalan söylüyor. Bunun ve sürüsü'nün TSK'da yeri olamaz..." şeklinde bir paylaşım yaptı.