Mücevher soygunu saniye saniye kaydedildi

Odatv'nin haberine göre, Yeni Zelanda’nın Ellerslie Kenti'ndeki hırsızlar gündüz saatlerinde bir kuyumcuyu soydu. Kuyumcudan çıkarak kaçmak için araçlarına koşan hırsızlara çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Olay yerindeki insanlar hırsızların araçlarına binmesini engellemeye çalışırken bir kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Videonun başlarında ise bir adamın hırsızların arabasının ön camını elindeki sandalye ile kırmaya çalıştığı görüldü. Bir başka adam ise otomobilin arka lastiğini kesmeye çalıştı.

Yeni Zelanda polisi olaydan kısa süre sonra söz konusu soygunla ilgili olarak “birkaç” suçluyu yakaladığını duyurdu. Hırsızları engellemeye çalışan insanların görüntüleri sosyal medyada yayınlanırken birçok kişiden takdir aldı.