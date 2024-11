Yeniçağ Gazetesi: Dar gelirli menemene bile hasret bırakıldı

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

'21 ÜRÜNDE AÇIĞIMIZ VAR, GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÖNLEM ALIN'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Olası bir savaş halinde dünyanın farkı ülkelerinden gelen gıda ürünlerinin daralması, ülkelerin açlıkla karşı karşıya kalmasına neden olacaktır. Bunu pandemide yaşadık" dedi. Gürer TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş bölgesi, dünyanın çok farklı bölgelerine gıda ürünü sağlayan bir bölgedir. Türkiye de buradan, buğday ve bitkisel ham yağ gibi 10 milyon tona yakan ürün temin etmektedir. Bunları iyi planlamak ve önceden düşünmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gürer basın toplantısında, Türkiye'deki ekonomik krizin derinleştiğini ve bu durumun vatandaşları nasıl olumsuz etkilediğini vurguladı. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle savaşların yayılması sürecinde gıdanın önemli bir soruna dönüşeceğini belirterek "Pandemide bunun bir denemesi yaşandı. Her ülke kendi kendine yeterli olmaya çalışıyor. Bu nedenle, özellikle ithalata bağlı gıda ürünlerinde kendi kendine yeterlilik noktasına ulaşmamız gerekiyor" diye konuştu. Gürer şöyle devam etti: "Şu anda 21 üründe arıza açığımız var ki, bunlar da günlük gıda ürü nü olarak soframızda tükettiğimiz ürünlerden oluşuyor. Bunlara yönelik bazı önlemler alınacağı ifade ediliyor ama şu ana kadar bu ithalatlar durmadı. Pirinç gibi, bitkisel yağ, ham yağ gibi, buğday gibi, günlük soframızda olan ve ihtiyaç duyulan gıda ürünlerindeki bu açık ortadan kaldırılmalı."

Gürer et ve süt ile et ve sütten mamul ürünlerdeki fiyat artışlarına da dikkati çekerek şunları söyledi: Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre, Et ve Süt Kurumu hariç, yağsız dana kesimhane fiyatı ortalama 348 TL olarak belirlenmiş bulunuyor. Bölgelere göre fiyatlandırıldığında kuzu fiyatı ise aylık ve yıllık artışlarıyla daha dikkat çekici. Ortalama fiyat artışı geçen aya göre %12,4, geçen yıla göre ise %93,4 oranında artmış. Bu oranlar, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi net şekilde gösteriyor."

Gürer, gıda ürünlerinin dışa bağımlılığını azaltmak ve yerli üretimi artırmak gerektiğini belirtti. Şu anda 21 gıda ürü nünde açığımız olduğunu ve bunun da Türkiye'nin dışa bağımlılığını artırdığını söyledi. Gürer, kaş mevsiminde sebze fiyatlarında ani artışların yaşandığını belirtti. CHP'li Ömer Fethi Gürer, hal ve raftaki fiyatlan inceledi Gürer, şunları söyledi: Antalya ve Ankara halindeki fiyatlar ile market fiyatlarını inceledim. Antalya'da dolma biber 35 TL, Ankara'da 45 TL, rafta ise 73 TL'den satılıyor. Antalya'da yine Halide sivri biber 50 TL, Ankara'da 80 TL, rafta ise 144 TL'den satılıyor. Kabak, Antalya'da 45 TL, Ankara'da 47 TL, halkiyat markette ise 75 TL'den satılıyor.

Domates, Antalya'da 65 TL, Ankara'da 60 TL hal çıkış fiyatları ama rafta 35 TL ile 90 TL arasında değişen market fiyatları var. Fasulye, Antalya'da 80 TL, Ankara'da 75 TL, markette ise 90 TL'den satılıyor. Soğan, Antalya'da market 19 TL, Ankara'da ise 20 TL, hali de 20 TL'den satılıyor.