Yeniçağ Gazetesi: Madem ki emeklisin peynir yememelisin!

'HER GÜN ZAM, YAŞANACAK HAL KALMADI, ÜLKE BATTI'

Türkiye'nin Kuzeyinden-Güney'ine, Batı'sından-Doğu'suna emeklilerin feryadı yükseliyor: Çay içemiyoruz, zeytin, peynir alamıyoruz. Aldığım maaş evimin kirasına yetmiyor. Tek çözüm erken seçim.

TÜİK'in sanal enflasyonuna yenik düşen emekliler Türkiye'nin hemen herşehrinde pazara çıktığına bin pişman olup feryat etmeye devam ediyor. Artvin'de semt pazarına alışveriş yapmaya gelen emekliler hayat pahalılığından yakındı. Bir emekli vatandaş, "Tüm emeğimi vermişim bugüne kadar ondan sonra emekli olmuşum ama bu bize reva mı? Aldığım maaş, evimin kirasına yetmiyor" dedi.

Osmaniye'den başka bir vatandaş ise, "Hayat zor yaşanacak hal kalmadı. Erken seçim olmalı, he men olmalı. Memleket battı. Her gün zam, her gün zam" ifadelerini kullandı. Artvin'de semt pazarında alışveriş yap maya gelen emekliler maaşlarının düşük olduğunu belirterek tepki gösterdi Emekli Hasan Kalıcan, elindeki poşeti göstererek "Emekli maaşını verdim. Ben bir emekliyim. İki tane üniversite mezunu çocuğum var ve bir kiracıyım, nasıl döneceğim? 15 bin lira, 20 bin lira kira, 12 bin 500 lira maaş alıyorum, 25 sene prim ödedim. Nasıl döneceğim? Bu dönme şekli nasıl? Bize de öğretsinler, biz de dönelim" dedi. Bir emekli ise şu ifadeleri kullandı: "Tezgahlara bakıp bakıp geçiyorum. Bakın, şimdi orada kaşar peyniri gördüm, hoşuma gitti ama bir de cebime baktım, para yok çünkü emekliyim. Adı üstünde, emekliyim. Aldığım maaş, evimin kirasına yetmiyor. Komşularımdan, akrabalarımdan yardım olmazsa aç kalırım. Hadi sor, cebimde kaç lira para var? 20 lira. Şurada otururken 2 çay içemeyeceğim. Korkuyorum, orada otursam 2 çay içsem ve yarıma bir arkadaşım gelecek, ona da söyleyeceğim." Bir başka vatandaş, "Ben realistim. Zeytinin kilosu 220 lira, ekmek 12,50 lira. Asgari ücret ne kadar? 22 bin lira. Ev kirası ne kadar, 22 bin 500 lira. Kömür torbası 400 lira, odun çuvalı 250 lira. Ne ile geçinecek- sin? Hamsinin kilosu 200 lira. Berberde tıraş olmanın fiyatı 500 lira. Kaloriferli ev kirası 22 bin 500 lira. Ben ise kavşağın olduğu yerde sobalı evde oturuyorum, kira 8 bin lira" diyerek yaşam koşullarının ne kadar zorlaştığını anlattı.

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde semt pazarında alışverişe gelen vatandaşlar, geçim sıkıntısı çektiklerini ifade ederek, erken seçim istedi. Vatandaşlar yaşadık. Vatandaşlar yaşadıklarını sıkıntıları şöyle dile getirdi:

"Geçim olmazsa seçim olur. Haftada bir gün pazara çıkıyoruz evde dört kişiye bakıyoruz geçim yok. Kazandığımız üç kuruş. Çocuğum 'baba çikolata' çikolatayı alamaz olduk, hayat bu mu? Böyle olmaması lazım. Görüyorsun işte rezilliğimizi. Evde iki çocuğum var, eşim var. Bir hafta pazara çıkıyorum onunla geçi mimi sağlıyorum. Geçim olmazsa seçim olur. Eninde sonunda gidecek herkes yolcu."

"Vallahi zor geçiniyoruz durum o. Hanımla bana verdikleri para 8 bin 500 lira. Hayat zor yaşanacak hal kalmadı. Erken seçim olmalı, hemen olmalı, bir saniye yine durmasın. Ya memleket gitti battı. Her gün zam, her gün zam. Haftada iki sefer benzine, mazota zam yapıyor adam ya görmüyor musun Hiçbir şeye güç yetmez oldu, pahalı. Durum bu."

"Kadirli'de semt pazarlarında esnaflık yapıyorum. Şu anda hiç bir türlü bu zamana kadarki gördüğümüz en kötü enflasyonu yaşıyoruz. Evimizi geçindirmekte zorluk çekiyoruz. Her şey çok pahalı. Pahalı olduğu için vatandaş alamıyor. Alamadıktan sonra da ne yapıyoruz biz de geçinemiyoruz." "Böyle geziyoruz hayattan memnun olur halim var mı bir görsen. Bu düzenin sona ermesi lazım, erken seçim lazım. Ben bu kadar derim."