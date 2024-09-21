Yeniçağ Gazetesi: Muhalif belediyeler abluka altına alındı

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OFİSLER ZORLA BOŞALTILDI PERSONEL İÇERİ ALINMADI

İktidarın icra takipleriyle kıskaca aldığı CHP'li belediyelere bir engelde Kaymakamlıktan geldi. Beyoğlu Belediyesi'nin, Kaymakamlık ile ortak kullandığı binadaki ofisleri zorla tahliye edildi. Başkan Güney, "Burada vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma var" tepkisi gösterdi.

İktidarın ikinci parti konumuna düştüğü yerel seçimlerin ardından bir yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), diğer yandan da AKP'den kalan borçlar nedeniyle hacizle karşı karşıya bırakılan muhalefet belediyeleri, şimdi de hizmet binalarından kolluk kuvvetleriyle çıkartılmaya başladı. Beyoğlu Kaymakamlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde 30 yılın ardından AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin birimlerini, ortak kullandıkları Kasımpaşa'daki Beyoğlu Hükümet Konağı'ndan zorla tahliye etti. Önceki gün akşam saatlerinde Beyoğlu Belediyesi'ne iletilen tahliye yazısıyla birlikte belediye yöneticilerinin kaymakamlık binasında bulunan belediye birimlerine girişleri engellendi. Bina içerisinde kalan belediye yöneticileri ve çalışanlarının da dışarı çıkmasına izin verilmedi. Olay belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, "Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız" denildi.

Gece boyunca devam eden gerginliğin ardından dün sabah saatlerinde belediyenin Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü olarak hizmet verdiği ek hizmet binasında faaliyeti kaymakamlık ve polis marifetiyle engellendi. Belediye birimlerinin tahliyesi için çalışmalara başlanırken Beyoğlu Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için bina önünde kurduğu çadırda hizmet vermeye başladı. Yapılan uygulamaya sert tepki gösteren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma var. Beyoğlu halkının sandıktaki tercihiyle bir hesaplaşma var" dedi. Yetkililere, "18 Ocak'ta imzaladınız, metnin arkasında niye durmuyorsunuz" diye soran Güney, şunları söyledi:

Gece boyunca devam eden gerginliğin ardından dün sabah saatlerinde belediye- nin Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü olarak hizmet verdiği ek hizmet binasında faaliyeti kaymakamlık ve polis marifetiyle engellendi. Belediye birimlerinin tahliyesi için çalışmalara başlanırken Beyoğlu Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için bina önünde kurduğu çadırda hizmet vermeye başladı. apılan uygulamaya sert tepki gösteren Beyoğlu Belediye Başkanı Inan Güney, "Vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma var. Beyoğlu halkının sandık- taki tercihiyle bir hesaplaşma var" dedi. Yetkililere, "18 Ocak'ta imzaladınız metnin arkasında niye durmuyorsunuz" diye soran Güney, şunları söyledi:

"Beyoğlu halkı için Emekli Evi açtık. Bunun karşılığında Kaymakamlık binasını boşaltın diye tebligat gördük, Beslenme Saati projesini hayata geçirdik. 42 devlet okulunu kendi görevimiz olmamasına rağmen A'dan Z'ye boyayıp tadilatını yaptırdık. Bunun karşılığında okullara astığımız pankartları söktürdüler, yetmedi "TRT binasını boşaltın' dediler. Yine Beyoğlu'nda kreşlerin sayısını 26'dan 40'a çıkardık. Özel gereksinimli çocuklarımız için kreş sınıfı oluşturduk. Terra Santa'yı ‘boşalt Beyoğlu' dediler. 22 yıldır asfalt görmemiş yolları, 22 yıldır yapılmamış kaldırımları yaptık bunun karşılığında ne gördük 15-20 yıldır bekletilmiş İŞKUR'un para cezalarını gördük. Bu nedenle şunu söylüyorum; Burada vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma var ama yapılanlar bizim hizmet aşkımızı daha da perçinliyor. Bir çalışacaksak 5 çalışacağız. Beyoğlu halkı müsterih olsun. Biz size aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet bizim önümüzde engel olamayacak. Bizim halka hizmet etmek için ne odalara ne koltuklara ne de makamlara ihtiyacımız var. Biz kaldırıma çadırımızı kurarız ve hizmetimizi sokakta da vatandaşa vermeye devam ederiz."

'HİÇBİR GÜÇ BİZİM ÖNÜMÜZDE ENGEL OLAMAYACAK'

Zoraki tahliyenin ardından boşaltılmış belediye birimlerinin bulunduğu binaya giren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre durum tespiti yaptı. Ek hizmet binasındaki faaliyetleri kaymakamlık ve polis marifetiyle engellenen Beyoğlu Belediyesi, belediye önüne kurulan stantlarda vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Burada bir açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, "Hiçbir güç hiçbir kuvvet bizim önümüzde engel olamayacak. Bizim halka hizmet etmek için ne odalara ne koltuklara ne de makamlara ihtiyacımız var" dedi.

KAYMAKAMLIK: GEÇİCİ TAHSİS YAPILMIŞTI TARIM İLÇE VE MÜFTÜLÜK TAŞINACAK!

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarındaki "Beyoğlu Kaymakamlığı, belediye birimlerini tahliye ediyor" başlığıyla paylaşılan içerik ve görüntülerin, konuyu manipüle etme amacı taşıdığı ve gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Beyoğlu Belediyesi'nin bazı birimlerinin, 2023 yılı başı itibarıyla herhangi bir tahsis kararı olmaksızın, idari birimlerin talebi ve varılan mutabakatla Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı'na geçici olarak taşındığı aktarılan açıklamada, Beyoğlu Belediyesi'nin devam eden bina inşaatlarının tamamlanmasıyla birimlerin yeniden Beyoğlu Belediyesi hizmet binalarına taşınması hususunda mutabakata varıldığı ifade edildi. Açıklamada, Beyoğlu Belediyesi'nin bahse konu olan binalarındaki inşaat çalışmalarının Temmuz 2024 itibarıyla tamamlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı'ndaki Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, çalışmaları tamamlanan Beyoğlu Belediyesi'ne ait binaya taşınmıştır. Ancak Hükümet Konağı'nı kullanan diğer birimler, Belediye'nin ilgili birimleriyle defaatle iletişime geçilmesine ve gerekli uyarıların yapılmasına rağmen taşınmamıştır. Beyoğlu Belediyesi'nin ilgili birimlerinin kendi hizmet binalarına taşıması talebinin sebebi, Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü ile Beyoğlu Müftülüğü'nün binalarında yapılan deprem incelemesinde binaların acilen boşaltılması gerekecek seviyede depreme karşı riskli çıkmasıdır. Konuya ilişkin gerekçeler, ilgili birim yetkililerine birçok kez iletilmişken ve bunun ardından bazı birimlerin taşınması Beyoğlu Belediyesi tarafından sağlanmışken, diğer birimlerin ısrarla tahliye edilmemesi ve olayın medya ve dijital mecralara taşınması, en hafif tabirle iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Beyoğlu Belediyesi'nin ilgili birimlerinin tahliyesi, kendi hizmet binalarına taşıma hususunda gösterdiği özensiz tavır nedeniyle Kaymakamlığının ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmiştir."

YAŞANANLARA VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ: BU AYRIMCILIK NEREYE KADAR SÜRECEK?

Beyoğlu Kaymakamlığı binasında vatandaşa hizmet veren, Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ofis malzemeleri toplatıldı. Belediye personeli binadan tahliye edildi. Olay yerinde, Belediye avukatı ve Kaymakamlık avukatı arasındaki tartışmada bir netice çıkmayınca işlem polis nezaretinde devam ettirildi. Beyoğlu Belediyesi'nin Beyoğlu Kaymakamlığı'yla ortak kullanılan binadan çıkarılması tepki çekti.

Sosyal yardım desteği için sabah saatlerinde binaya gelen ve boşaltılmış belediye birimiyle karşılaşan vatandaşlar, "Bizi mağdur ediyorsunuz. AK Parti döneminde niye böyle bir sıkıntı yoktu? Bu ayrımcılık nereye kadar? Nereye kadar? Sebep ne? Yeteri kadar kendi adamlarınızı doldurmadınız mı" sözleriyle tepki gösterdi.

Belediyenin sunduğu hizmetlerin aksamadan devam etmesini beklediğini vurgulayan vatandaşlar sorunu bir an önce çözülmesini istedi.