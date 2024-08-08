Yeniçağ Gazetesi: Türkiye artık gurbetçi için bile pahalı bir ülke

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Türkiye’deki hayat pahalılığı gurbetçileri de isyan ettirdi

Yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı geçim sıkıntısını her geçen gün derinleştirirken “Avrupa bizi kıskanıyor” söylemini tatile gelen gurbetçiler, “Otele verdiğim parayla Amerika’yı gezerdim”, “Türk ürünü Fransa’da 99 cent, burada 1,60 Euro” sözleriyle yalanladı.

İKTİDARIN yanlış politikaları sonucu önü alınamayan enflasyon vatandaşların geçim sıkıntısını her geçen gün artırırken iktidar yöneticilerinin “Bizi kıskanıyorlar” dediği Avrupa ülkelerinden tatil için memleketlerine gelen gurbetçiler de hayat pahalılığından dert yandı.

Farklı ülkelerden memleketleri Aksaray’a gelen vatandaşlar, Türkiye’de enflasyonun çok yüksek olduğunu ve alım gücünün düştüğünü ifade etti.

30 yıldır Hollanda’da yaşadığını söyleyen Ecevit Şimşek adlı bir gurbetçi, “Her sene aynı senaryo; fiyatlar otomatikman değişiyor. “Orada (Hollanda’da) bir şeylere zam geldiği zaman genelde 30 kuruş 40 kuruş artar, öyle yüzde 300- 400 değil. Burada bir arkadaşla iki kişi yemek yedik 840 TL para verdik. Döner yemeye gitseydik 8-10 tane döner yiyebilirdik. Hollanda’da bunun çok daha altında fiyata yiyebilirsiniz. Fiyatlar o kadar pahalı ki. Yani bu kadar insafsızlık olmaz” ifadelerini kullandı.

Bodrum’da lahmacunun bin 200 liraya satıldığını söyleyen Şimşek, “38 Euro tutuyor. Yani bu kadar insafsızlık olmaz. ‘İnşallah düzelir’ diyoruz ama düzelecek bir duruma da benzemiyor” dedi.

Fransa’da yaşayan Şükran Pala ise, bir aylık tatilinin 20 gününü geride bıraktığını belirterek “Fiyatlardan hiç memnun değilim. Hiçbir şey alamadım. Euro bozduruyorum, bozdurduğum gibi gidiyor. Şu ana kadar harcamam 3-4 bin Euro’yu buldu. Sadece Mersin’e kısa bir tatile gidip gelebildik hepsi o. Allah, burada yaşayanların yardımcısı olsun. İnşallah düzelir yani isteğimiz o yönde” ifadelerini kullandı.

Fransa’da yaşamını sürdüren 45 yaşındaki Sami Pala ise konu hakkında yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

“Fransa’ya 6 yaşında gittim. Türk ürünleri Avrupa’da daha ucuz, burada pahalı. Orada 99 cent burada 1,50-1,60 Euro. Türkiye gerçekten çok pahalı. Memleket vallahi bitik. Her şey çok aşırı pahalı. Dört gün için Antalya’da 110 bin lira verdim otele. 3 bin Euro. Ben Amerika’yı gezerim o fiyata, aşırı pahalı. Çocuklar istiyor diye dört günlüğüne gidiyoruz. Manyak fiyat ya. Bir hafta burada 5-6 bin lira gitti cepten. Siz nasıl geçiniyorsunuz? Avrupa’da et ye, meyve sebze, tavuk eti ucuz.”

İngiltere’de yaşayan Ramazan Önemli ise şunları söyledi: “Şimdi orayla burayı kıyaslayamayız oranın şartı oradaki insanlara göre, buranın şartı buradaki insanlara göre. Türkiye çok pahalı, pahalılık çok. Burada yaşıyorsan geçim zor ama oradan getiriyorsun sterlini bozdurduk mu 40 ediyor. O yüzden halkımıza sabır diliyorum. Ben gideli 20 sene oldu. Orada çalışınca çok rahatız. Buradaki gördüğümüz tanıdıklarımız alım gücü düşmüş çok zorlanıyorlar.

Aksaray’da kirada kalan tanıdıklarımız var, onlar ‘Alışverişe gidince aldığımız bütün aylık bir günde bitiyor’ diyor. Konuştuklarımızın kimisi ‘İyi’ diyor kimisi ‘Kötü’ diyor. Enflasyon falan açıklanıyor. Hiç çarşı pazardaki gibi değil. Haberlerden duyuyoruz yüzde 70 enflasyon var ama dışarı çıktın mı yüzde 150-200 enflasyon var.”

Kemal Onur Atalay (ANKA)